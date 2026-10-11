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Головна Авто Які популярні автомобілі найдорожчі в обслуговуванні

Які популярні автомобілі найдорожчі в обслуговуванні

Ua ru
11 жовтня 2026 14:20
Скільки коштує утримання популярних автомобілів протягом п'яти років
Lexus ES 350h 2026 року. Фото: netcarshow.com

Купівля машини за вигідною ціною часто стає лише початком великих фінансових витрат. Регулярне обслуговування автомобіля та плановий ремонт за п'ять років експлуатації становлять чималу суму. Нове дослідження компанії Bumper показує суттєву різницю у витратах між відомими марками. Деякі популярні бренди вимагають від власників удвічі більше грошей, ніж їхні прямі ринкові конкуренти.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Доступні марки

Найменші витрати на утримання протягом п'яти років демонструють азійські бренди. Лідером за економністю виявилася компанія Mitsubishi з показником 37 440 доларів. Одразу за нею йде Nissan з результатом 37 550 доларів за аналогічний період. Трохи більше доведеться витратити власникам Kia, де сума сягає 38 999 доларів.

Американський виробник електрокарів Tesla також показує помірні цифри. П'ять років володіння цією маркою стануть у 42 193 долари. Японські марки Subaru та Honda розмістилися зовсім поруч. Обслуговування першої оцінюють у 44 310 доларів, а друга вимагає 44 429 доларів.

Середній сегмент

Американські бренди позашляховиків показують вищий рівень витрат. Наприклад утримання автомобіля Jeep за п'ятирічний термін коштує 47 910 доларів. Марка Dodge вимагає від свого власника 48 618 доларів.

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Японський гігант Toyota потрапив до групи з відчутнішими витратами. Показник цього бренду становить 49 956 доларів за п'ять років. Це значно перевищує цифри інших масових азійських виробників.

Найдорожчі машини

Американський Ford істотно випереджає більшість конкурентів за фінансовим навантаженням. За п'ять років регулярного сервісу та ремонтів сума сягає 62 343 доларів.

Найдорожчим брендом у рейтингу аналітиків Bumper став преміальний Lexus. Його п'ятирічне утримання обходиться у 71 692 долари. Це майже вдвічі перевищує показники бюджетних японських та корейських марок.

Раніше Новини.LIVE писали, без вчасної заміни яких компонентів автомобіль нікуди не поїде. Навіть найнадійніші моделі починають ламатися, якщо ігнорувати базові сервісні правила.

Також механіки пояснили, коли водії витрачають зайві гроші на свої авто. Вони наголошують, що більшість дорогих ремонтів можна було попередити заздалегідь.

Tesla авто Ford Mitsubishi автомобіль Honda Nissan Toyota Subaru Jeep Lexus Kia Dodge
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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