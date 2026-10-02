Новое авто или подержанное: реальные расходы на содержание в Украине

Автомобили с пробегом. Фото: consumerreports.org

Большинство водителей при покупке машины ориентируются исключительно на начальную сумму в объявлении или ценник в автосалоне. Однако реальные финансовые затраты проявляются в течение нескольких лет повседневной эксплуатации. Анализируя новые и подержанные автомобили, эксперты рассчитывают совокупную стоимость владения за пятилетний период. Для подробного расчета сравнили новый бензиновый кроссовер Renault Duster за 1 000 000 грн и 6-летний дизельный хэтчбек Volkswagen Golf VII за 600 000 грн.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Потеря стоимости

Наибольшую статью скрытых убытков для нового Renault Duster составляет амортизация. За пять лет кроссовер теряет около 40% от первоначальной цены, что составляет 400 000 грн обесценения (около 80 000 грн в год). Первый владелец фактически оплачивает наибольший процент падения рыночной стоимости автомобиля.

Подержанный Volkswagen Golf покупают уже после основного обесценивания. За следующие пять лет эксплуатации его цена упадет еще примерно на треть от суммы покупки, то есть на 200 000 грн (по 40 000 грн ежегодно). Таким образом, с точки зрения амортизации подержанный вариант оказался значительно экономичнее.

Топливный расход

За пять лет поездок заправка остается самой значительной регулярной статьёй расходов. Бензиновый Renault Duster со средним расходом 6,5 л/100 км при годовом пробеге 10 000 км требует 289 055 грн за весь период (578 110 грн при пробеге 20 000 км/год).

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Дизельный Volkswagen Golf расходует около 4,6 л/100 км с учетом износа агрегатов. Это потребует 226 619 грн за пять лет при пробеге 10 000 км/год (453 238 грн при 20 000 км/год). Экономичный дизельный двигатель позволяет владельцу сэкономить от 62 400 до 124 872 грн в зависимости от интенсивности поездок.

Обслуживание и ремонт

Плановые посещения официального сервиса для нового Renault Duster обойдутся в 46 000 грн за пять лет (при 10 000 км/год) или 95 000 грн (при 20 000 км/год). Обслуживание Volkswagen Golf на качественном стороннем СТО обойдется дешевле: 34 000 грн или 70 000 грн соответственно.

Однако для подержанного автомобиля обязательно следует закладывать резерв на ремонт для замены амортизаторов, деталей подвески, аккумулятора, элементов тормозной системы или обслуживания турбины. Этот резерв составляет около 20 000 грн в год (100 000 грн за пять лет при небольшом пробеге или 200 000 грн при большом).

Итоговый расчет

Сопутствующие расходы для обоих участников включают 10 000 грн на автогражданку и 60 000 грн на парковку за пять лет. Покупка зимних шин и сезонный шиномонтаж обойдутся владельцу Renault Duster в 40 000 грн (20 000 грн за комплект и 20 000 грн за обслуживание), а для Volkswagen Golf — в 28 000 грн (16 000 грн за комплект и 12 000 грн за обслуживание).

Общие расходы за пять лет при пробеге 10 000 км в год составляют 845 055 грн для нового Renault Duster (16,9 грн за 1 км) против 658 619 грн для подержанного Volkswagen Golf (13,2 грн за 1 км).

При пробеге 20 000 км в год содержание кроссовера Renault обойдется в 1 183 110 грн (11,8 грн за 1 км), а хэтчбека Volkswagen — 1 021 238 грн (10,2 грн за 1 км).

Таким образом, подержанный автомобиль позволяет существенно сэкономить средства, однако владелец новой машины платит большую сумму за предсказуемость расходов и отсутствие внезапных ремонтов.

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