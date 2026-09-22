Подержанная Toyota RAV4 за 15 000 долларов: какие версии стоит покупать

Toyota RAV4 2013 года. Фото: netcarshow.com

Японский семейный кроссовер Toyota RAV4 остается одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке Украины. Наличие суммы в 15 000 долларов позволяет рассматривать как поздние версии третьего поколения, так и первые годы выпуска четвертой генерации. Оценка технического состояния и происхождения конкретного экземпляра оказывается гораздо важнее минимальной разницы в возрасте.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

Реклама

Четвертое поколение

В пределах 15 000 долларов на рынке предлагаются кроссоверы Toyota RAV4 XA40 2013–2015 годов. Чаще всего встречается версия с бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью до 151 л.с. в паре с механической коробкой передач или вариатором Multidrive S. Более динамичный вариант с двигателем объемом 2,5 л мощностью 180 к.с. и классическим 6-ступенчатым автоматом привлекает своей надежностью, но такие машины часто привозят из США с аварийной историей. Дизельный двигатель 2,2 D-4D мощностью 150 л.с. радует тягой, однако требует тщательной диагностики топливной системы, сажевого фильтра и клапана EGR.

Перед покупкой автомобиля с вариатором обязательно проверяют плавность работы трансмиссии под нагрузкой и периодичность замены рабочей жидкости. Полноприводные модификации требуют дополнительного осмотра муфты подключения задней оси и элементов подвески. Выбор поколения XA40 по минимальной цене рискован, поэтому состояние кузова после возможных ДТП выходит на первое место.

Более старая альтернатива

Альтернативным решением становится выбор рестайлингового поколения Toyota RAV4 XA30 2010–2012 годов. За те же 15 000 долларов можно подобрать ухоженные бензиновые экземпляры объемом 2 л с полным приводом и относительно небольшим подтвержденным пробегом. Например, автомобили 2011–2012 годов с АКПП и пробегом до 165 000 км оцениваются в пределах 14 000–14 500 долларов.

Читайте также:

Главным риском для старшего поколения остается возраст автомобиля. При осмотре нужно проверять не только двигатель и коробку передач, но и наличие коррозии на кузове, состояние подвески, электрооборудования и резиновых уплотнителей. Если в рамках имеющегося бюджета не удается найти работоспособный XA40, покупка ухоженного XA30 окажется более практичным шагом.

Ранее Новини.LIVE писали, почему корейский кроссовер лучше, чем Toyota RAV4 и Honda CR-V. Он превосходит лидеров по мощности, топливной эффективности и простору салона.

Какие особенности нового гибрида Toyota RAV4 водители оценили больше всего. Модель предлагает современные технологии без излишней футуристичности.