Вживана Toyota RAV4 за 15 000 доларів: які версії варто купувати

Toyota RAV4 2013 року. Фото: netcarshow.com

Японський сімейний кросовер Toyota RAV4 залишається одним з найпопулярніших автомобілів на вторинному ринку України. Наявність суми у 15 000 доларів дозволяє розглядати як пізні версії третього покоління, так і перші роки четвертої генерації. Оцінка технічного стану та походження конкретного екземпляра виявляється значно важливішою за мінімальну різницю у віці.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Четверте покоління

У межах 15 000 доларів на ринку пропонують кросовери Toyota RAV4 XA40 2013–2015 років. Найчастіше трапляється версія з бензиновим мотором 2 л потужністю до 151 к.с. у парі з механікою або варіатором Multidrive S. Динамічніший варіант з мотором 2,5 л на 180 к.с. і класичним 6-ступеневим автоматом приваблює надійністю, але такі машини часто привозять зі США з історією аварій. Дизельний мотор 2,2 D-4D на 150 к.с. тішить тягою, проте вимагає ретельної діагностики паливної системи, сажового фільтра та клапана EGR.

Перед купівлею автомобіля з варіатором обов'язково перевіряють плавність роботи трансмісії під навантаженням та частоту заміни робочої рідини. Повнопривідні модифікації вимагають додаткового огляду муфти підключення задньої осі та елементів підвіски. Вибір покоління XA40 за мінімальною ціною ризикований, тому стан кузова після можливих ДТП виходить на перше місце.

Старша альтернатива

Альтернативним рішенням стає вибір рестайлінгового покоління Toyota RAV4 XA30 2010–2012 років. За ці ж 15 000 доларів можна підібрати доглянуті бензинові екземпляри 2 л з повним приводом та відносно невеликим підтвердженим пробігом. Наприклад, машини 2011–2012 років з автоматом та пробігом до 165 000 км оцінюють у межах 14 000–14 500 доларів.

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Головним ризиком для старшої генерації залишається вік автомобіля. Під час огляду потрібно перевіряти не лише мотор і коробку передач, а й наявність корозії на кузові, стан підвіски, електрики та гумових ущільнювачів. Якщо за наявний бюджет не вдається знайти живий XA40, купівля збереженого XA30 виявиться практичнішим кроком.

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