ТОП-5 альтернатив кросовера Toyota RAV4 в Україні

Toyota RAV4 2026 року. Фото: netcarshow.com

Японський кросовер залишається абсолютним бестселером українського авторинку. Проте популярний Toyota RAV4 має сильних суперників у бюджетній категорії від 1 700 000 до 2 500 000 гривень. Покупці можуть обрати місткі семимісні машини, дизельні версії чи економічні гібриди. Експерти виділили п'ять цікавих нових моделей, які виступають гідною заміною флагмана.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Європейські дизелі

Німецький кросовер Volkswagen Tiguan коштує від 1 730 000 грн за базову версію, а топові модифікації перевищують 2 000 000 грн. Головною перевагою перед суперником виступає 2-літровий дизельний мотор TDI потужністю 150 або 193 к.с. у парі з 7-ступеневим роботом DSG. Машина відрізняється високою економічністю на трасі, гарною керованістю та тримає високі позиції з продажів.

Чеський Skoda Kodiaq другого покоління пропонується за ціною від 1 730 000 грн, а повнопривідні дизельні версії коштують від 1 970 000 до 2 130 000 грн. Автомобіль належить до більшого D-класу та пропонує трирядний салон на сім місць. Модель залучає покупців практичними фірмовими рішеннями, дизелем 2.0 TDI та містким багажником для великої родини.

Японські конкуренти

Сучасний Nissan X-Trail стартує з позначки 1 700 000 грн, а версії з електрифікованим повним приводом e-4ORCE коштують від 1 860 000 грн. Фірмова система e-POWER використовує бензиновий мотор лише для генерації електрики, а колеса обертають електромотори. Машина розганяється як електрокар без потреби зарядки від мережі та пропонує 7-місний салон.

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Повнопривідний Subaru Forester коштує від 1 780 000 грн за базовий варіант та близько 1 980 000 грн за версію Sport 2.5. Кросовер отримав високий кліренс 220 мм, симетричний постійний повний привід та комплекс електронних асистентів EyeSight. Модель ідеально підходить для регулярних поїздок засніженими дорогами та ґрунтовками за містом.

Преміальний кросовер Honda CR-V e:HEV виступає найдорожчим представником у добірці з ціною від 2 520 000 грн. Модель пропонує просторий салон, м'яку підвіску, гарну шумоізоляцію та середню витрату пального 5,4 л/100 км. Автомобіль складає пряму конкуренцію дорожчим версіям японського бестселера.

Раніше Новини.LIVE писали, яких вживаних кросоверів Toyota RAV4 варто уникати та чому. Навіть у настільки успішної моделі існують невдалі періоди, коли з конвеєра сходили екземпляри з серйозними технічними прорахунками.

Також читайте, чому Toyota RAV4 Plug-In Hybrid швидша за відомі спорткари. Сумарна потужність дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год лише за 5,4 секунди.