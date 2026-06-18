Названі найгірші роки випуску популярного кросовера Toyota RAV4

Toyota RAV4 2019 року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Toyota RAV4 справедливо вважається одним з найкращих представників сегмента. Цей автомобіль завоював високу репутацію завдяки паливній ощадливості, довговічності та відмінному збереженню початкової вартості на ринку вживаних машин. Проте навіть у настільки успішній багаторічній історії моделі існують невдалі періоди, коли з конвеєра сходили екземпляри з серйозними технічними прорахунками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor Biscuit.

Проблеми трансмісії

Автомобілі, випущені у період з 2000 по 2006 рік, часто страждають від некоректної роботи автоматичної коробки передач. Власники скаржилися на занадто жорстке та грубе перемикання швидкостей, коли трансмісія буквально виривала наступну передачу замість плавного переходу. Особливо небезпечна ситуація склалася з моделями 2001–2003 років випуску, де електронне управління КПП регулярно виходило з ладу. Нерідко власникам доводилося повністю міняти весь дорогий агрегат.

Наступна хвиля скарг на коробку передач наздогнала японський бренд у машинах 2013–2015 років випуску. Тут головним слабким місцем виявився гідротрансформатор, несправність якого викликала сильні вібрації, сіпання та помітну затримку під час спроби прискоритися на низьких швидкостях. Подібні симптоми з грубим зачепленням і проковзуванням передач також зустрічаються на екземплярах 2018 року випуску. Перед оформленням угоди обов'язково потрібно влаштувати тривалий тест-драйв, щоб переконатися в повній плавності роботи коробки.

Масляний апетит

Одним з найвідоміших та наймасштабніших технічних прорахунків в історії моделі став дефект 4-циліндрового бензинового двигуна об'ємом 2,4 л. Цим силовим агрегатом масово оснащувалися автомобілі, випущені з 2006 по 2008 рік. Через конструктивну помилку у формі та структурі поршневих кілець двигун починає інтенсивно поглинати та спалювати моторну оливу. Рівень рідини стрімко падає між плановими сервісними замінами, що за умови неуважності водія призводить до масляного голодування.

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Результатом такого дефекту стає критичний передчасний знос внутрішніх деталей або навіть повне руйнування всього блока циліндрів. Компанія визнала наявність проблеми й частково усувала її в межах розширеної гарантії, проте багато машин на ринку так і залишилися без ремонту. Купувати такий автомобіль без детальної сервісної історії та документального підтвердження заміни поршневої групи вкрай ризиковано.

Протікання кузова

П'яте покоління кросовера дебютувало на ринку з яскравим дизайном, але перші роки виробництва з 2019 по 2021 рік принесли власникам сюрприз. Конструкція кріплення заводських рейлінгів на даху виявилася негерметичною, через що дощова вода почала проникати всередину пасажирського салону. Волога накопичується під обшивкою стелі та в районі передніх стійок, викликаючи появу шкідливої цвілі та руйнуючи бортову електричну проводку.

Певні специфічні проблеми мають і популярні екологічні модифікації RAV4 Hybrid. У цих версіях потрапляння звичайної вологи під капот або в зону багажника здатне викликати швидку корозію високовольтних електричних кабелів. У запущених випадках сильне окиснення контактів призводить до замикання та повної відмови тягового акумулятора. Перед купівлею будь-якого вживаного кросовера цієї марки необхідно залучити кваліфікованого майстра для ретельної інспекції кузова та всіх електронних систем.

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