Названы худшие годы выпуска популярного кроссовера Toyota RAV4

Toyota RAV4 2019 года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Toyota RAV4 по праву считается одним из лучших представителей своего сегмента. Этот автомобиль завоевал отличную репутацию благодаря экономичности, долговечности и отличному сохранению первоначальной стоимости на рынке подержанных автомобилей. Однако даже в столь успешной многолетней истории модели бывали неудачные периоды, когда с конвейера сходили экземпляры с серьезными техническими недоработками.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor Biscuit.

Проблемы с трансмиссией

Автомобили, выпущенные в период с 2000 по 2006 год, часто страдают от некорректной работы автоматической коробки передач. Владельцы жаловались на слишком резкое и грубое переключение скоростей, когда трансмиссия буквально вырывала следующую передачу вместо плавного перехода. Особенно опасная ситуация сложилась с моделями 2001–2003 годов выпуска, где электронное управление коробкой передач регулярно выходило из строя. Нередко владельцам приходилось полностью менять весь дорогостоящий агрегат.

Следующая волна жалоб на коробку передач настигла японский бренд в автомобилях 2013–2015 годов выпуска. Здесь главным слабым местом оказался гидротрансформатор, неисправность которого вызывала сильные вибрации, рывки и заметную задержку при попытке ускориться на низких скоростях. Подобные симптомы с грубым зацеплением и пробуксовкой передач также встречаются на экземплярах 2018 года выпуска. Перед оформлением сделки обязательно нужно провести длительный тест-драйв, чтобы убедиться в полной плавности работы коробки.

Масляный аппетит

Одним из самых известных и масштабных технических просчетов в истории модели стал дефект 4-цилиндрового бензинового двигателя объемом 2,4 л. Этим силовым агрегатом массово оснащались автомобили, выпущенные с 2006 по 2008 год. Из-за конструктивной ошибки в форме и структуре поршневых колец двигатель начинает интенсивно поглощать и сжигать моторное масло. Уровень жидкости стремительно падает в период между плановыми сервисными заменами, что при невнимательности водителя приводит к масляному голоданию.

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Результатом такого дефекта становится критический преждевременный износ внутренних деталей или даже полное разрушение всего блока цилиндров. Компания признала наличие проблемы и частично устранила её в рамках расширенной гарантии, однако многие автомобили на рынке так и остались без ремонта. Покупать такой автомобиль без подробной сервисной истории и документального подтверждения замены поршневой группы крайне рискованно.

Протекание кузова

Пятое поколение кроссовера дебютировало на рынке с ярким дизайном, но первые годы производства с 2019 по 2021 год преподнесли владельцам сюрприз. Конструкция крепления заводских рейлингов на крыше оказалась негерметичной, из-за чего дождевая вода начала проникать внутрь пассажирского салона. Влага скапливается под обшивкой потолка и в районе передних стоек, вызывая появление вредной плесени и разрушая бортовую электрическую проводку.

Определенные специфические проблемы есть и у популярных экологичных модификаций RAV4 Hybrid. В этих версиях попадание обычной влаги под капот или в зону багажника может вызвать быструю коррозию высоковольтных электрических кабелей. В запущенных случаях сильное окисление контактов приводит к замыканию и полному отказу тягового аккумулятора. Перед покупкой любого подержанного кроссовера этой марки необходимо привлечь квалифицированного мастера для тщательной проверки кузова и всех электронных систем.

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