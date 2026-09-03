ТОП-5 альтернатив кроссоверу Toyota RAV4 в Украине

Toyota RAV4 2026 года. Фото: netcarshow.com

Японский кроссовер остается абсолютным бестселлером украинского авторынка. Однако у популярной Toyota RAV4 есть сильные конкуренты в бюджетной категории от 1 700 000 до 2 500 000 гривен. Покупатели могут выбрать вместительные семиместные автомобили, дизельные версии или экономичные гибриды. Эксперты выделили пять интересных новых моделей, которые являются достойной альтернативой флагману.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Европейские дизели

Немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan стоит от 1 730 000 грн за базовую версию, а топовые модификации превышают 2 000 000 грн. Главным преимуществом перед конкурентами является 2-литровый дизельный двигатель TDI мощностью 150 или 193 к.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG. Автомобиль отличается высокой экономичностью на трассе, хорошей управляемостью и занимает лидирующие позиции по объемам продаж.

Чешская Skoda Kodiaq второго поколения предлагается по цене от 1 730 000 грн, а полноприводные дизельные версии стоят от 1 970 000 до 2 130 000 грн. Автомобиль относится к более крупному D-классу и предлагает трёхрядный салон на семь мест. Модель привлекает покупателей практичными фирменными решениями, дизельным двигателем 2.0 TDI и вместительным багажником для большой семьи.

Японские конкуренты

Современный Nissan X-Trail стоит от 1 700 000 грн, а версии с электрифицированным полным приводом e-4ORCE — от 1 860 000 грн. Фирменная система e-POWER использует бензиновый двигатель исключительно для выработки электроэнергии, а колеса приводят в движение электродвигатели. Автомобиль разгоняется как электромобиль без необходимости зарядки от сети и предлагает 7-местный салон.

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Полноприводный Subaru Forester стоит от 1 780 000 грн за базовую версию и около 1 980 000 грн за версию Sport 2.5. Кроссовер получил высокий клиренс 220 мм, симметричный постоянный полный привод и комплекс электронных ассистентов EyeSight. Модель идеально подходит для регулярных поездок по заснеженным дорогам и грунтовкам за городом.

Премиальный кроссовер Honda CR-V e:HEV является самым дорогим представителем в подборке с ценой от 2 520 000 грн. Модель предлагает просторный салон, мягкую подвеску, хорошую шумоизоляцию и средний расход топлива 5,4 л/100 км. Автомобиль составляет прямую конкуренцию более дорогим версиям японского бестселлера.

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных кроссоверов Toyota RAV4 стоит избегать и почему. Даже у столь успешной модели бывают неудачные периоды, когда с конвейера сходили экземпляры с серьезными техническими недоработками.

Также читайте, почему Toyota RAV4 Plug-In Hybrid быстрее известных спорткаров. Суммарная мощность позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.