Подержанные японские гибридные авто с ресурсом до 500 000 км

Mitsubishi Outlander PHEV 2022 года. Фото: netcarshow.com

Покупка автомобиля на вторичном рынке с большим пробегом отпугивает многих потенциальных владельцев. Однако современные технологии доказали долговечность электрифицированных транспортных средств в суровых условиях городской эксплуатации. Практика показывает, что качественные гибридные автомобили легко преодолевают более 500 000 км без капитального ремонта. Секрет такой долговечности заключается в простой конструкции, отсутствии многих изнашиваемых деталей и качественной сборке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Легендарные хэтчбеки

Японский хэтчбек Toyota Prius третьего поколения (2009–2015) считается эталоном надежности в таксомоторном бизнесе. Бензиновый двигатель 1.8 VVT-i работает в сочетании с планетарной коробкой передач и электродвигателями общей мощностью 136 л.с. В этой системе нет классического стартера, генератора и сцепления, а расход топлива в городе держится в пределах 4,5–5,5 л/100 км. Никель-металлогидридная батарея легко выдерживает большие нагрузки, а тормозные колодки благодаря рекуперации служат 100 000–150 000 км.

Компактная модель Toyota Auris второго поколения (2012–2018) и универсал Touring Sports имеют абсолютно идентичную силовую установку от Prius. Автомобиль отличается традиционным дизайном салона, выносливой подвеской и большим вместительным багажником объемом 530 л.

Обе машины требуют лишь регулярной очистки фильтра радиатора и проверки насоса системы охлаждения после 300 000 км.

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Доступные альтернативы

Седан Honda Civic Hybrid восьмого поколения (с 2006 года) предлагает скромный двигатель объемом 1,4 л в сочетании с вариатором CVT общей мощностью 113 л.с. Силовая установка отключает бензиновый двигатель на холостом ходу и интенсивно заряжает аккумулятор при торможении. Средний расход топлива составляет около 4,6 л/100 км, а автомобиль требует лишь качественного профессионального обслуживания.

Плагин-гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV (с 2013 года) получил бензиновый двигатель объемом 2 или 2,4 л и два электродвигателя на каждой оси. Литий-ионная батарея емкостью до 13,9 кВт·ч позволяет преодолевать до 50 км исключительно на электротяге. Полный электрический привод на обе оси обеспечивает отличную проходимость, а регулярная зарядка от обычной сети гарантирует длительный ресурс аккумуляторных элементов.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кому не подходит гибридный автомобиль. В зависимости от стиля вождения и финансовых возможностей покупка может оказаться непрактичной.

Также читайте, стоит ли покупать подержанный кроссовер Lexus RX Hybrid. На украинском рынке чаще всего встречаются самозаряжающиеся версии RX 450h и RX 350h, плагин-гибрид RX 450h+ с батареей 18,1 кВт·ч, а также мощный спортивный вариант RX 500h.