Назван самый надежный гибридный кроссовер с пробегом

Toyota Highlander Hybrid 2024 года. Фото: dubicars.com

Сегмент гибридных кроссоверов предлагает покупателям широкий выбор моделей для повседневных поездок и дальних путешествий. Автомобильные эксперты и рейтинги надежности регулярно определяют лидеров среди японских производителей. Кроссовер Toyota Highlander Hybrid 2024 года занял первое место по уровню долговечности и безопасности. Модель сочетает в себе низкий расход топлива, высокий уровень комфорта и проверенные временем технические решения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Технические характеристики

Силовая установка автомобиля состоит из 2,5-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя и электродвигателя. Общая мощность системы достигает 265 л.с. при крутящем моменте 420 Нм. Тяга передается на все четыре колеса через бесступенчатую электромеханическую трансмиссию ECVT и систему полного привода AWD. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,2 секунды, а масса прицепа может достигать 1587 кг.

Гибридная система демонстрирует средний расход топлива около 6,5 л/100 км в смешанном цикле.

Благодаря высоким стандартам производства и качественным компонентам модель получила оценку 9,2 из 10 по показателям надежности от аналитического агентства iSeeCars.

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Особенности комплектаций

Базовая версия LE предлагает 18-дюймовые диски, 8-местный салон со сплошным диваном во втором ряду и современную мультимедиа-систему. Версия XLE дополнена подогревом передних сидений, люком и возможностью установки отдельных капитанских кресел для второго ряда.

Специальные модификации LE Nightshade и XLE Nightshade отличаются стильной черной отделкой кузовных элементов и оригинальными колесными дисками.

Топовые версии Limited и Platinum ориентированы на максимальный комфорт пассажиров. Они предлагают перфорированную кожаную обивку сидений, премиальную аудиосистему JBL, панорамную крышу и проекционный дисплей.

На вторичном рынке этот кроссовер сохраняет высокую ликвидность и медленно теряет в цене.

Ранее Новини.LIVE писали о лучшем гибридном двигателе для автомобилей. Среди всех силовых установок этого типа эксперты выделяют 2,5-литровый двигатель Toyota A25A-FXS серии Dynamic Force.

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