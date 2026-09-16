Назван лучший гибридный двигатель современных автомобилей

Гибридный двигатель Toyota. Фото: Toyota

Многие мировые автопроизводители тратят миллиарды долларов на полную электрификацию модельного ряда. Однако замедление спроса на электромобили доказало правильность более сдержанной стратегии японских инженеров. Современные гибридные системы Toyota позволяют существенно снизить расход топлива без необходимости заряжать батарею от внешней сети. Среди всех силовых установок этого типа эксперты выделяют 2,5-литровый двигатель серии Dynamic Force как лучший вариант для покупки.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Инженерные решения

Бензиновый 4-цилиндровый двигатель A25A-FXS объемом 2,5 л относится к семейству Dynamic Force и работает по эффективному циклу Аткинсона со степенью сжатия 14:1. Благодаря особой форме впускных каналов и лазерному напылению седел клапанов инженерам удалось достичь рекордного термического КПД на уровне 41%. Система комбинированного впрыска D-4S сочетает прямой впрыск в цилиндры и распределенный впрыск во впускной коллектор, что полностью предотвращает образование нагара на клапанах.

Конструкция лишена традиционных приводных ремней навесного оборудования, генератора и насоса усилителя руля для максимального снижения механического трения. Электрический насос и электронный термостат обеспечивают быстрый прогрев блока цилиндров, а система охлаждения выхлопных газов снижает температуру в камерах сгорания. Электромоторы обеспечивают высокий крутящий момент уже на низких оборотах, что защищает бензиновый двигатель от повышенных нагрузок при интенсивном разгоне.

Популярные модели

Этот силовой агрегат устанавливается на седан Toyota Camry, где общая мощность гибридной системы составляет от 225 л.с. в переднеприводной версии до 232 л.с. с полным приводом. Средний расход топлива базовой модификации составляет около 4,6 л/100 км, что позволяет проехать до 1083 км на одном баке вместимостью 50 л. Популярный кроссовер Toyota RAV4 с этой же установкой развивает от 226 л.с. до 236 л.с. и демонстрирует расход топлива в пределах 5,3–5,7 л/100 км.

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Гибридный двигатель также используется на бизнес-седане Toyota Crown, кроссовере Toyota Crown Signia и больших семейных SUV Toyota Highlander и Grand Highlander мощностью до 245 л.с. Большой минивэн Toyota Sienna с баком объемом 68 л преодолевает от 1013 км до 1042 км без посещения АЗС.

Вместо классической коробки передач используется надёжная электромеханическая трансмиссия e-CVT на основе планетарного редуктора, в которой отсутствуют подверженные износу фрикционы или гидротрансформатор.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-10 самых успешных моделей Toyota всех времен. Некоторые модели компании не только разошлись миллионными тиражами, но и существенно изменили весь автомобильный рынок.

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