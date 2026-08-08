ТОП-10 успешных моделей Toyota, которые изменили автомобильный мир

Toyota Corolla 2026 года. Фото: caranddriver.com

Японский гигант Toyota уже много лет удерживает статус самого успешного автоконцерна в мире. Высокое качество сборки, продуманная система производства и легендарная надежность сделали машины этого бренда популярными на всех континентах. Некоторые модели компании не только разошлись миллионными тиражами, но и существенно изменили весь автомобильный рынок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Рама и привод

Пикап Toyota Hilux, появившийся в 1968 году, заслужил репутацию неубиваемого транспортного средства для самых сложных условий и бездорожья. Внедорожник Toyota Land Cruiser представлен сериями 70, 250 и 300, каждая из которых сочетает в себе выносливость, комфорт и мощность. Для рынка Северной Америки компания создала пикап Toyota Tacoma, а полноприводный Toyota RAV4 в 1994 году фактически положил начало классу компактных кроссоверов.

Особое место занимает культовый спорткар Toyota Supra MK IV с 3-литровым турбодвигателем мощностью 320 к.с., ставший настоящей иконой автокультуры и кинематографа. Представительский седан Toyota Crown остается флагманом марки в Японии с 1955 года, демонстрируя роскошь и передовые технологии.

Массовые бестселлеры

Модель Toyota Prius в 1997 году открыла эру массовых гибридов, достигнув более 6 000 000 продаж и показав разгон до 100 км/ч за 7 секунд в новом поколении. Компактный Toyota Yaris покорил европейский рынок своей экономичностью (расход менее 3,4 л/100 км) и безопасностью, а его заряженная версия Toyota GR Yaris развивает 280 к.с.

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Модель Toyota Camry удерживала статус самого популярного седана в США на протяжении 18 лет подряд благодаря надежности и комфорту. В свою очередь, Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в истории человечества с тиражом более 50 000 000 экземпляров.

Ранее Новини.LIVE писали о распространенных проблемах подержанных Toyota Corolla. С 1966 года компания продала более 50 000 000 экземпляров этой модели, но даже у этого надежного бестселлера есть свои технические слабые места.

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