Водители назвали основные причины преданности Toyota

Toyota Camry 2025 года. Фото: netcarshow.com

Японский автогигант Toyota прошел путь от локальной компании до лидера глобальной индустрии. Бренд создал легендарную модель Corolla, которая выпускается более 55 лет, и первую массовую гибридную машину Prius. Главным достижением стал самый высокий показатель лояльности клиентов среди массовых марок, который достигает 60%. Исследования показывают, что владельцы модели Prius не расстаются со своими автомобилями более 15 лет, что вдвое превышает средний рыночный показатель. Такая преданность водителей базируется на нескольких ключевых факторах.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Безопасность конструкции

Транспортные средства марки известны способностью надежно работать более 20 лет и преодолевать свыше 320 000 км пробега. Авторитетные экспертные агентства неизменно отдают компании и ее премиальному подразделению Lexus первые места в рейтингах надежности. Помимо долговечности, покупатели ценят низкую стоимость обслуживания в течение первых пяти лет эксплуатации. Производитель уделяет особое внимание защите пассажиров, благодаря чему семейные седаны и кроссоверы регулярно получают самые высокие оценки в краш-тестах.

Компания быстро реагирует на любые выявленные дефекты и отзывы из-за проблем с подушками безопасности или топливными насосами. Такой проактивный подход помогает удерживать доверие клиентов даже в сложных ситуациях.

Огромный выбор

Производитель предлагает огромный ассортимент моделей для любых задач и стиля жизни. Для путешествий и бездорожья созданы рамные внедорожники 4Runner и Land Cruiser. Семейный сектор полностью закрывают кроссоверы RAV4, Highlander и вместительный Grand Highlander. Поклонники скорости получают спортивное купе GR Supra, а сторонники экологии могут выбрать полностью электрический bZ4X.

Читайте также:

Бренд активно развивает технологии экологических и топливно-эффективных двигателей. Современные автоматические коробки передач на восемь и десять ступеней созданы для уменьшения расхода топлива. Фирменная гибридная система второго поколения THS-II позволяет существенно сократить вредные выбросы в атмосферу. Кроме классических гибридов, компания предлагает под зарядные версии PHEV, такие как RAV4 Prime, и водородные седаны Mirai.

Остаток цены

Отдельным поводом для гордости владельцев является высокая остаточная стоимость автомобилей на вторичном рынке. Обычная машина за первые пять лет теряет около 39% своей первоначальной цены. Продукция японской марки демонстрирует значительно лучшие результаты. Например, пикап Tacoma теряет за этот период лишь 20% стоимости, а компактный кроссовер C-HR обесценивается на 24%. Высокий спрос на подержанные машины бренда гарантирует быструю и выгодную продажу в будущем.

Ранее Новини.LIVE писали, какие модели Toyota признаны самыми надежными в 2026 году. Согласно результатам ежегодного отчета JD Power несколько моделей бренда получили награды за исключительную выносливость в своих сегментах.

Также читайте, зачем Toyota официально ослабила стандарты качества. Компания внедряет программу Smart Standard Activity, которая предусматривает отказ от чрезмерно строгих требований к второстепенным компонентам.