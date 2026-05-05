Какие модели Toyota признаны самыми надежными в 2026 году

Toyota 4Runner 2026 года. Фото: caranddriver.com

Исследование надежности транспортных средств 2026 года подтвердило ведущие позиции корпорации Toyota на мировом рынке. Согласно результатам ежегодного отчета JD Power несколько моделей бренда получили награды за исключительную выносливость в своих сегментах. Анализ базируется на опыте эксплуатации автомобилей в течение трех лет по девяти основным категориям. Это позволяет объективно оценить качество техники и затраты на ее долгосрочное содержание.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Рейтинг брендов

Lexus возглавил список самых надежных премиальных марок с показателем 151 проблема на 100 автомобилей. Сама марка Toyota вошла в пятерку лучших массовых брендов получив 185 баллов. Этот результат позволил компании занять восьмое место в общем зачете существенно, опередив средний отраслевой показатель, который составляет 204 балла.

Всего восемь моделей корпорации признаны лучшими в своих классах. Среди них три представителя премиального сегмента и пять массовых моделей, которые демонстрируют высокую износостойкость узлов. Особое внимание уделялось работе силовых агрегатов и электронных систем помощи водителю.

Реклама

Надежные седаны

Toyota Corolla признана одной из лучших среди компактных автомобилей поскольку демонстрирует минимальное количество технических неисправностей. Даже базовые версии обеспечивают спокойствие владельцам благодаря низким затратам на обслуживание. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,7 л/100 км. Система безопасности включает адаптивный круиз контроль и автоматический дальний свет. Также предусмотрен электронный стояночный тормоз и беспроводная поддержка мобильных интерфейсов.

Читайте также:

Реклама

В сегменте среднеразмерных седанов Toyota Camry стала единственной моделью, показатели которой оказались выше средних. Обновленная линейка стала полностью гибридной. В смешанном цикле авто потребляет примерно 4,5 л/100 км топлива. Дизайн выполнен в современном стиле который ранее получили модели Prius и RAV4. Надежность конструкции делает это авто оптимальным выбором для длительной эксплуатации. Отсутствие сложных электрических проблем позволяет владельцу избежать лишних затрат на ремонт.

Большие машины

Модель Toyota 4Runner признана одной из лучших в категории среднеразмерных кроссоверов. Актуальное поколение автомобиля постепенно трансформировалось в полноценный комфортный внедорожник. Доступны различные варианты оснащения от базовых городских версий до специально подготовленных модификаций для бездорожья.

Toyota Sienna стала единственным представителем своего класса, который получил награду за надежность в текущем году. Стандартная гибридная установка обеспечивает расход топлива на уровне 6,7 л/100 км. Вместимость салона позволяет комфортно перевозить до восьми пассажиров вместе с багажом.

Toyota Tacoma подтвердила репутацию крепкого пикапа способного преодолеть значительные дистанции без серьезных поломок. Она стала одной из двух моделей возглавивших рейтинг в сегменте среднеразмерных пикапов. Базовые версии оснащаются грузовой платформой длиной 1,83 м.

Ранее Новини.LIVE писали, почему стратегия Toyota победила и, как гибриды вытесняют электромобили. Рынок в 2026 году движется несколько иным путем, чем прогнозировали эксперты несколько лет назад.

Также читайте, почему Toyota попала в список авто, которые чаще всего ломаются. Немецкий автомобильный клуб ADAC обнародовал свежий отчет по надежности подержанных автомобилей, результаты которого шокировали многих поклонников японского автопрома.