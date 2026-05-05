Які моделі Toyota визнані найнадійнішими у 2026 році

Toyota 4Runner 2026 року. Фото: caranddriver.com

Дослідження надійності транспортних засобів 2026 року підтвердило провідні позиції корпорації Toyota на світовому ринку. Відповідно до результатів щорічного звіту JD Power кілька моделей бренду отримали нагороди за виняткову витривалість у своїх сегментах. Аналіз базується на досвіді експлуатації автомобілів протягом трьох років за дев'ятьма основними категоріями. Це дозволяє об'єктивно оцінити якість техніки та витрати на її довгострокове утримання.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Рейтинг брендів

Lexus очолив список найнадійніших преміальних марок з показником 151 проблема на 100 автомобілів. Сама марка Toyota увійшла до п'ятірки кращих масових брендів отримавши 185 балів. Цей результат дозволив компанії посісти восьме місце в загальному заліку суттєво випередивши середній галузевий показник який становить 204 бали.

Загалом вісім моделей корпорації визнані кращими у своїх класах. Серед них три представники преміального сегмента та п'ять масових моделей, які демонструють високу зносостійкість вузлів. Особлива увага приділялася роботі силових агрегатів та електронних систем допомоги водієві.

Надійні седани

Toyota Corolla визнана однією з кращих серед компактних автомобілів позаяк демонструє мінімальну кількість технічних несправностей. Навіть базові версії забезпечують спокій власникам завдяки низьким витратам на обслуговування. Витрата пального у змішаному циклі становить близько 6,7 л/100 км. Система безпеки включає адаптивний круїз контроль та автоматичне дальнє світло. Також передбачено електронне стоянкове гальмо та бездротову підтримку мобільних інтерфейсів.

У сегменті середньорозмірних седанів Toyota Camry стала єдиною моделлю показники якої виявилися вищими за середні. Оновлена лінійка стала повністю гібридною. У змішаному циклі авто споживає приблизно 4,5 л/100 км пального. Дизайн виконаний у сучасному стилі, який раніше отримали моделі Prius та RAV4. Надійність конструкції робить це авто оптимальним вибором для тривалої експлуатації. Відсутність складних електричних проблем дозволяє власнику уникнути зайвих витрат на ремонт.

Великі машини

Модель Toyota 4Runner визнана однією з кращих у категорії середньорозмірних кросоверів. Актуальне покоління автомобіля поступово трансформувалося у повноцінний комфортний позашляховик. Доступні різні варіанти оснащення від базових міських версій до спеціально підготовлених модифікацій для бездоріжжя.

Toyota Sienna стала єдиним представником свого класу, який отримав відзнаку за надійність у поточному році. Стандартна гібридна установка забезпечує витрату пального на рівні 6,7 л/100 км. Місткість салону дозволяє комфортно перевозити до восьми пасажирів разом з багажем.

Toyota Tacoma підтвердила репутацію міцного пікапа здатного подолати значні дистанції без серйозних поломок. Вона стала однією з двох моделей що очолили рейтинг у сегменті середньорозмірних пікапів. Базові версії оснащуються вантажною платформою довжиною 1,83 м.

