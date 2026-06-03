Водії назвали основні причини відданості Toyota

Toyota Camry 2025 року. Фото: netcarshow.com

Японський автогігант Toyota пройшов шлях від локальної компанії до лідера глобальної індустрії. Бренд створив легендарну модель Corolla, яка випускається понад 55 років, та першу масову гібридну машину Prius. Головним досягненням став найвищий показник лояльності клієнтів серед масових марок, який сягає 60%. Дослідження показують, що власники моделі Prius не розлучаються зі своїми автомобілями понад 15 років, що вдвічі перевищує середній ринковий показник. Така відданість водіїв базується на кількох ключових факторах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Безпека конструкції

Транспортні засоби марки відомі здатністю надійно працювати більш як 20 років та долати понад 320 000 км пробігу. Авторитетні експертні агентства незмінно віддають компанії та її преміальному підрозділу Lexus перші місця в рейтингах надійності. Крім довговічності, покупці цінують низьку вартість обслуговування протягом перших п'яти років експлуатації. Виробник приділяє особливу увагу захисту пасажирів, завдяки чому сімейні седани та кросовери регулярно отримують найвищі оцінки у краш-тестах.

Компанія швидко реагує на будь-які виявлені дефекти та відкликання через проблеми з подушками безпеки або паливними помпами. Такий проактивний підхід допомагає утримувати довіру клієнтів навіть у складних ситуаціях.

Величезний вибір

Виробник пропонує величезний асортимент моделей для будь-яких завдань та стилю життя. Для подорожей та бездоріжжя створені рамні позашляховики 4Runner та Land Cruiser. Сімейний сектор повністю закривають кросовери RAV4, Highlander та місткий Grand Highlander. Шанувальники швидкості отримують спортивне купе GR Supra, а прихильники екології можуть обрати повністю електричний bZ4X.

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Бренд активно розвиває технології екологічних та паливно-ефективних двигунів. Сучасні автоматичні коробки передач на вісім та десять ступенів створені для зменшення витрати пального. Фірмова гібридна система другого покоління THS-II дозволяє суттєво скоротити шкідливі викиди в атмосферу. Крім класичних гібридів, компанія пропонує підзарядні версії PHEV, такі як RAV4 Prime, та водневі седани Mirai.

Залишок ціни

Окремим приводом для гордості власників є висока залишкова вартість автомобілів на вторинному ринку. Звичайна машина за перші п'ять років втрачає близько 39% своєї початкової ціни. Продукція японської марки демонструє значно кращі результати. Наприклад, пікап Tacoma втрачає за цей період лише 20% вартості, а компактний кросовер C-HR знецінюється на 24%. Високий попит на вживані машини бренду гарантує швидкий та вигідний продаж у майбутньому.

Раніше Новини.LIVE писали, які моделі Toyota визнані найнадійнішими у 2026 році. Відповідно до результатів щорічного звіту JD Power кілька моделей бренду отримали нагороди за виняткову витривалість у своїх сегментах.

Також читайте, навіщо Toyota офіційно послабила стандарти якості. Компанія впроваджує програму Smart Standard Activity, яка передбачає відмову від надмірно суворих вимог до другорядних компонентів.