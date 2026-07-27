Что ломается в подержанной Toyota Corolla: четыре основные проблемы

Toyota Corolla 2020 года. Фото: netcarshow.com

Одним из самых популярных и доступных автомобилей в мире по-прежнему остается Toyota Corolla. С 1966 года компания продала более 50 000 000 экземпляров этой модели. Однако даже у этого надежного бестселлера есть свои технические слабые места. Рассмотрим четыре распространенные проблемы, с которыми сталкивались владельцы разных поколений легендарного автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Поломка рулевого вала

В конце 2024 года производитель отозвал более 8000 автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Причиной стал риск появления трещины в валу рулевого управления из-за заводского дефекта соединения. При постоянном использовании трещина может увеличиваться, что грозит полной потерей контроля над машиной.

Сигналом о наличии такой проблемы является вибрация руля или его повышенный люфт при поворотах. Дилеры устраняют этот дефект бесплатно.

Сбои АКПП

Проблема с нечетким переключением автоматической коробки передач обычно возникает на автомобилях с большим пробегом. В среднем неисправность появляется после 273 500 км пробега на автомобилях, выпущенных в период с 1990 по 2016 год.

Читайте также:

В большинстве случаев капитальный ремонт трансмиссии не требуется. Причиной обычно является разрегулированный датчик положения дроссельной заслонки или соленоид переключения. Также стоит проверять уровень и чистоту трансмиссионной жидкости.

Подушки безопасности

В 2023 году были отозваны модели 2020 и 2021 годов из-за возможного короткого замыкания в датчиках пассажирского сиденья. Из-за этого дефекта система безопасности может не распознать человека и не раскрыть фронтальную подушку при аварии.

Специалисты сервиса проверяют такие автомобили и бесплатно заменяют неисправные датчики. Проверить наличие выполненного ремонта можно по данным автомобиля.

Расход масла

Модели 2009 и 2010 годов выпуска XRS с двигателем объемом 2,4 л склонны к повышенному расходу масла из-за поршневых колец с низким натягом. Со временем масло проникает в цилиндры.

Подобный повышенный расход масла наблюдается также у автомобилей 2000–2005 и 2014 годов выпуска. Признаками утечки являются сизый дым из выхлопной трубы, запах гари, а также неровная работа двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали, что появился прямой конкурент Toyota Corolla менее чем за 15 000 долларов. Гибридный седан предлагает премиальный уровень комфорта и высокую мощность по привлекательной цене.

Также читайте о компактных автомобилях с самым экономичным расходом топлива в 2026 году. Современные технологии позволяют небольшим автомобилям демонстрировать эффективность в городском и смешанном циклах.