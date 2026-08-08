ТОП-10 найуспішніших моделей Toyota, які змінили автомобільний світ

Toyota Corolla 2026 року. Фото: caranddriver.com

Японський гігант Toyota вже багато років утримує статус найуспішнішого автоконцерна у світі. Висока якість збірки, продумана система виробництва та легендарна надійність зробили машини бренду популярними на всіх континентах. Деякі моделі компанії не лише розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили весь автомобільний ринок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Рама та драйв

Пікап Toyota Hilux, який з'явився у 1968 році, заслужив репутацію невбиваного транспорту для найскладніших умов та бездоріжжя. Позашляховик Toyota Land Cruiser представлений серіями 70, 250 та 300, кожна з яких поєднує витривалість, комфорт і потужність. Для ринку Північної Америки компанія створила пікап Toyota Tacoma, а повнопривідний Toyota RAV4 у 1994 році фактично заснував клас компактних кросоверів.

Окреме місце посідає культовий спорткар Toyota Supra MK IV з турбомотором 3 л на 320 к.с., який став справжньою іконою автокультури та кінематографа. Представницький седан Toyota Crown залишається флагманом марки в Японії з 1955 року, демонструючи розкіш та передові технології.

Масові бестселери

Модель Toyota Prius у 1997 році відкрила еру масових гібридів, набравши понад 6 000 000 продажів та показавши розгін до 100 км/год за 7 секунд у новому поколінні. Компактний Toyota Yaris підкорив європейський ринок своєю економічністю (витрата менш як 3,4 л/100 км) та безпекою, а його заряджена версія Toyota GR Yaris видає 280 к.с.

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Модель Toyota Camry утримувала статус найпопулярнішого седана в США протягом 18 років поспіль завдяки надійності та комфорту. Натомість Toyota Corolla стала найпопулярнішим автомобілем в історії людства з тиражем понад 50 000 000 екземплярів.

Раніше Новини.LIVE писали про поширені проблеми вживаних Toyota Corolla. З 1966 року компанія продала понад 50 000 000 екземплярів моделі, але навіть цей надійний бестселер має свої технічні слабкі місця.

Також читайте, які автомобільні бренди мають найнадійніші двигуни. Сучасні водії намагаються експлуатувати свої авто якомога довше, тому висувають високі вимоги до стійкості силових агрегатів перед дорогими поломками.