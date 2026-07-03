Експерти назвали пʼять брендів з найнадійнішими двигунами

Мотор 5.0 Coyote V8 під капотом Ford Mustang GT 2024 року. Фото: Ford

Усі базові компоненти машини однаково критичні для експлуатації: якщо один з них виходить з ладу, транспортний засіб стає непридатним для поїздок та вимагає незапланованих витрат. Проте саме двигун є справжньою основою автомобіля, від якої напряму залежить довговічність та стабільність руху. Сучасні покупці намагаються експлуатувати свої авто якомога довше, тому висувають високі вимоги до стійкості силових агрегатів перед дорогими поломками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Американська витривалість

Стало звичним вважати, що найнадійніші мотори виготовляють виключно в Японії або Південній Кореї. Проте американські бренди також чудово вміють створювати високопродуктивні та ефективні силові установки, які здатні працювати десятиліттями. Концерн Ford має колосальну історичну базу розробки двигунів, а його знамениті агрегати 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost стали синонімами довговічності. Наразі ці відомі технології відкривають шлях для нових поколінь гібридних та електричних систем марки.

Інший гігант зі США, Chevrolet від концерну General Motors, виділяється потужними двигунами, що витримують кілька повних кіл занулення одометра. Справжньою іконою на ринку стали їхні бензинові мотори сімейства LS, які з 1997 року довели простоту свого обслуговування. Надійні дизельні агрегати та сучасні мотори нового покоління дозволяють цій марці щорічно підійматися вище в авторитетних рейтингах задоволеності клієнтів.

Преміальний рівень

Люксовий бренд Lexus впевнено очолює списки надійності серед усього преміумсегмента, що є рідкістю для дорогих марок. За даними досліджень, популярний кросовер RX регулярно визнають одним з найменш проблемних транспортних засобів на ринку. Власники таких машин витрачають мінімальні суми на щорічне технічне обслуговування.

Читайте також:

Легендарні двигуни серій 1UR-FE, 2JZ та 2GR демонструють зразковий рівень стійкості до зносу.

Японські лідери

Марка Honda десятиліттями вибудовувала репутацію виробника техніки, здатного долати сотні тисяч кілометрів без серйозного втручання. Середній термін служби їхнього середньостатистичного автомобіля легко переважає позначку в 320 000 км за умови базового догляду. Мотори K-Series, які ставилися на Civic Si чи CR-V, а також великі блоки J35 на моделях Pilot та Accord, гарантують максимальний рівень витривалості.

Абсолютним світовим лідером за кількістю довговічних моторів залишається Toyota. Справжнім технічним шедевром визнано 3,5-літровий V6 двигун серії 2GR, який встановлювали на Camry, Highlander та безліч моделей Lexus. Не меншу славу здобули культові турбовані серії 1JZ і 2JZ, а також потужні сімейства UZ, які досі успішно працюють під капотами важких рамних позашляховиків Land Cruiser та пікапів Tundra.

Раніше Новини.LIVE писали, які двигуни служать насправді довше: дизельні чи бензинові. Ставимо крапку у давній суперечці.

Також читайте, як вибрати антифриз, щоб він не зіпсував двигун автомобіля. Спроба заощадити та купити найдешевший продукт зазвичай закінчується капітальним ремонтом силового агрегату.