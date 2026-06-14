Як вибрати антифриз, щоб він не зіпсував двигун автомобіля

Заливка охолоджувача. Колаж: Новини.LIVE

Від якості автомобільного антифризу стан двигуна залежить набагато більше, ніж звикли думати водії. Якісна охолоджувальна рідина виконує три основні функції: не замерзає під час суворих зимових морозів, не закипає в літню спеку та надійно захищає металеві деталі від внутрішньої корозії. Спроба заощадити та купити найдешевший продукт зазвичай закінчується капітальним ремонтом силового агрегату. Недобросовісні виробники часто замінюють дорогий етиленгліколь на дешевий метанол або агресивні кислоти.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

Помилкові орієнтири

Багато автовласників помилково вважають колір рідини головним індикатором її хімічних властивостей. Насправді яскраве забарвлення є лише звичайним барвником, який додають на виробництві за бажанням компанії. Під час вибору потрібно дивитися на якість пакування, чіткість маркування, наявність дати виготовлення, номера партії та контактів виробника. Сама речовина в каністрі повинна мати абсолютно однорідну структуру без ознак розшарування чи підозрілого осаду.

Для перевірки складу існує простий лужний тест, який можна провести за допомогою звичайної харчової соди. Достатньо додати третину чайної ложки порошку в невелику кількість антифризу. Якщо суміш починає активно шипіти й пінитися, усередині міститься небезпечна кислота. Якісний заводський продукт має нейтральне середовище з рівнем pH від 7,5 до 9,5 для захисту металів від іржі, тому в бурхливу реакцію з содою він не вступає.

Загроза перегріву

Використання низькопробного сурогату швидко порушує правильний теплообмін, через що стрілка температури мотора моментально повзе в червону зону. Постійний перегрів викликає прискорений знос деталей, руйнування оливи та деформацію блока циліндрів. Агресивні компоненти хімії роз'їдають гумові патрубки та пластикові елементи. З часом нестабільні речовини перетворюються на твердий бруд, який забиває стільники радіатора й виводить з ладу термостат.

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Великою помилкою є змішування різних рідин, орієнтуючись лише на збіг їхнього кольору. Якщо злити разом продукти різних стандартів, наприклад, силікатний G11 та карбоксилатний G12, їхні пакети присадок уступлять у хімічний конфлікт. Компоненти повністю нейтралізують дію один одного, втрачаючи антикорозійні властивості. У системі утворюється щільний гелеподібний осад або пластівці, які повністю заблокують канали охолодження.

Раніше Новини.LIVE писали, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію. Всі водії знають, що час від часу в авто потрібно міняти антифриз, але не всі пам'ятають, що перед тим варто промити систему охолодження дистильованою водою.

Також читайте, які види антифризу для авто заборонено змішувати. Червона та рожева охолоджувальні рідини вважаються сумісними, втім, без нагальної потреби змішувати їх не варто.