Антифриз для авто: чому заборонено змішувати його види

Антифриз. Фото: freepik.com

Антифриз допомагає підтримувати рівномірну температуру двигуна автомобіля під час роботи. Якими охолоджувальними рідинами краще користуватися та чи можна їх змішувати, щоб не зіпсувати мотор.

Про це написала The Sun.

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Який колір антифризу вибрати

Антифриз може бути рожевими, червоними, синіми, зеленими та помаранчевими. Який потрібен саме вам, можна дізнатися з інструкції до автомобіля. Також бажано записувати, яку охолоджувальну рідину використовували раніше, щоб знати, що доливати у майбутньому.

Старіші автомобілі використовують сині та зелені антифризи за технологією неорганічних присадок IAT. Вони можуть працювати два роки або 96 000 км пробігу.

Вдосконалені охолоджувальні рідини рожевого та червоного кольорів, або їхні суміші (гібриди) прослужать до 160 000 км пробігу.

Чистої рожевої рідини має вистачити до 10 років або на 480 000 км.

Суміш червоного та рожевого

Червона та рожева охолоджувальні рідини вважаються сумісними. Однак, без нагальної потреби змішувати їх не варто. Тому що червоний антифриз скорочує термін служби рожевого.

Склад рожевого антифризу OAT (технологія органічних кислот):

вода;

етиленгліколь;

діетиленгліколь;

себацинова кислота;

гідроксид калію.

Склад червоного антифризу IAT (неорганічної кислоти):

вода;

етиленгліколь;

діетиленгліколь;

сіль органічних кислот;

гідратована неорганічна сіль.

Антифриз неправильного кольору

Якщо використати охолоджувальну рідину не рекомендовану виробником автомобіля або доливати її до регламентного антифризу, то можуть виникнути дуже неприємні наслідки:

замерзання в системі охолодження в мороз;

утворення гелю внаслідок реакції несумісних антифризів, який закупорить систему;

витоки водяної помпи та втрати охолоджувальної рідини;

корозія системи охолодження, включаючи радіатор та водяну помпу;

утворення мулу та інші відкладень, які впливають на ефективність двигуна.

Якщо водій зробить помилку, використовуючи невідповідний антифриз, охолоджувальну систему автомобіля доведеться промивати.

Раніше ми писали, чим вживаний автомобіль кращий за новий. Також експерти пояснили, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію.