Антифриз для авто: почему запрещено смешивать его виды

Антифриз. Фото: freepik.com

Антифриз помогает поддерживать равномерную температуру двигателя автомобиля во время работы. Какими охлаждающими жидкостями лучше пользоваться и можно ли их смешивать, чтобы не испортить мотор.

Об этом написала The Sun.

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Какой цвет антифриза выбрать

Антифриз может быть розовыми, красными, синими, зелеными и оранжевыми. Какой нужен именно вам, можно узнать из инструкции к автомобилю. Также желательно записывать, какую охлаждающую жидкость использовали раньше, чтобы знать, что доливать в будущем.

Более старые автомобили используют синие и зеленые антифризы по технологии неорганических присадок IAT. Они могут работать два года или 96 000 км пробега.

Усовершенствованные охлаждающие жидкости розового и красного цветов, или их смеси (гибриды) прослужат до 160 000 км пробега.

Чистой розовой жидкости должно хватить до 10 лет или на 480 000 км.

Смесь красного и розового

Красная и розовая охлаждающие жидкости считаются совместимыми. Однако, без крайней необходимости смешивать их не стоит. Потому что красный антифриз сокращает срок службы розового.

Состав розового антифриза OAT (технология органических кислот):

вода;

этиленгликоль;

диэтиленгликоль;

себациновая кислота;

гидроксид калия.

Состав красного антифриза IAT (неорганической кислоты):

вода;

этиленгликоль;

диэтиленгликоль;

соль органических кислот;

гидратированная неорганическая соль.

Антифриз неправильного цвета

Если использовать охлаждающую жидкость не рекомендованную производителем автомобиля или доливать ее к регламентному антифризу, то могут возникнуть очень неприятные последствия:

замерзание в системе охлаждения в мороз;

образование геля вследствие реакции несовместимых антифризов, который закупорит систему;

протечки водяного насоса и потери охлаждающей жидкости;

коррозия системы охлаждения, включая радиатор и водяную помпу;

образование ила и других отложений, которые влияют на эффективность двигателя.

Если водитель совершит ошибку, используя неподходящий антифриз, охладительную систему автомобиля придется промывать.

Ранее мы писали, чем подержанный автомобиль лучше нового. Также эксперты объяснили, почему через несколько дней после замены ржавеет антифриз и что с этим делать водителю.