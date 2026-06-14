Как выбрать антифриз, чтобы он не повредил двигатель автомобиля

Заливка охладителя. Коллаж: Новини.LIVE

От качества автомобильного антифриза зависит состояние двигателя гораздо больше, чем обычно думают водители. Качественная охлаждающая жидкость выполняет три основные функции: не замерзает во время суровых зимних морозов, не закипает в летнюю жару и надежно защищает металлические детали от внутренней коррозии. Попытка сэкономить и купить самый дешевый продукт обычно заканчивается капитальным ремонтом силового агрегата. Недобросовестные производители часто заменяют дорогой этиленгликоль на дешевый метанол или агрессивные кислоты.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

Ложные ориентиры

Многие автовладельцы ошибочно считают цвет жидкости главным индикатором ее химических свойств. На самом деле яркая окраска — это всего лишь обычный краситель, который добавляют на производстве по желанию компании. При выборе нужно обращать внимание на качество упаковки, четкость маркировки, наличие даты изготовления, номера партии и контактов производителя. Само вещество в канистре должно иметь абсолютно однородную структуру без признаков расслоения или подозрительного осадка.

Для проверки состава существует простой щелочной тест, который можно провести с помощью обычной пищевой соды. Достаточно добавить треть чайной ложки порошка в небольшое количество антифриза. Если смесь начинает активно шипеть и пениться, внутри содержится опасная кислота. Качественный заводской продукт имеет нейтральную среду с уровнем pH от 7,5 до 9,5 для защиты металлов от ржавчины, поэтому в бурную реакцию с содой он не вступает.

Угроза перегрева

Использование низкокачественного суррогата быстро нарушает правильный теплообмен, из-за чего стрелка температуры двигателя моментально устремляется в красную зону. Постоянный перегрев вызывает ускоренный износ деталей, разрушение масла и деформацию блока цилиндров. Агрессивные компоненты химии разъедают резиновые патрубки и пластиковые элементы. Со временем нестабильные вещества превращаются в твердую грязь, которая забивает соты радиатора и выводит из строя термостат.

Читайте также:

Большой ошибкой является смешивание различных жидкостей, ориентируясь лишь на совпадение их цвета. Если слить вместе продукты разных стандартов, например, силикатный G11 и карбоксилатный G12, их пакеты присадок вступят в химический конфликт. Компоненты полностью нейтрализуют действие друг друга, теряя антикоррозионные свойства. В системе образуется плотный гелеобразный осадок или хлопья, которые полностью заблокируют каналы охлаждения.

Ранее Новини.LIVE писали, почему через несколько дней после замены ржавеет антифриз и что с этим делать водителю. Все водители знают, что время от времени в автомобиле нужно менять антифриз, но не все помнят, что перед этим следует промыть систему охлаждения дистиллированной водой.

Также читайте, какие виды антифриза для авто запрещено смешивать. Красная и розовая охлаждающие жидкости считаются совместимыми, однако без крайней необходимости смешивать их не стоит.