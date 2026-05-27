Найкращі німецькі двигуни для авто, які змінили індустрію

Двигун BMW N74 V12. Фото: bmwblog.com

Німецька інженерна школа займає провідні позиції у розвитку світового автомобілебудування від самих витоків моторизації до сьогодення. Протягом майже 140 років конструктори створили унікальне портфоліо силових агрегатів. Ці технічні розробки кардинально змінили уявлення про динаміку, витривалість та архітектуру моторів. Багато з них назавжди вписали свої назви в історію автоспорту та серійного виробництва.

Епохальні розробки Audi

У 2006 році інженери Audi здійснили справжню технічну революцію, представивши 5,5-літровий дизельний двигун V12 з подвійним турбонаддувом для перегонового боліда R10 TDI. Цей агрегат продемонстрував неймовірну ефективність, забезпечивши перші в історії перемоги дизельного транспорту у престижних марафонах 24 години Ле-Мана та 12 годин Себрінга. Згодом його замінив мотор V10, який закріпив успіх концерну Volkswagen у дизельних перегонах.

Іншим легендарним сімейством став 5-циліндровий двигун Audi R5. Найбільшу славу здобув його 2,1-літровий турбований варіант, який з 1980 року встановлювався на культову модель Audi Quattro. Завдяки високій потужності цього мотора та впровадженню системи повного приводу німецька марка зуміла повністю домінувати на світових ралійних чемпіонатах на початку 1980-х років.

Шедеври BMW

Баварський автовиробник заслужив світове визнання насамперед завдяки своїм бездоганно збалансованим рядним 6-циліндровим моторам. Класичним представником цього напрямку став двигун M20, випущений у 1977 році у 2-літровому виконанні для 3 Series та 5 Series. Цей плавний агрегат згодом отримав версії об'ємом до 2,7 л та навіть використовувався на радикальному родстері BMW M1.

Для першого покоління спортивного седана BMW M3 конструктори створили високооборотний 4-циліндровий мотор S14. У дорожніх версіях він мав об'єм 2,3 л та 2,5 л, а для трекових перегонів зменшувався до 2 л відповідно до регламенту. Модифікований S14 приніс моделі M3 безліч титулів у британських, німецьких, італійських та світових кузовних чемпіонатах. У преміальному сегменті бренд пропонує монументальний V12 серії N74 з подвійним турбонаддувом об'ємом від 6 л до 6,75 л, який з 2010 року є основою для моделей Rolls-Royce.

Інновації Mercedes-Benz

Для перегонових болідів Формули-1 у 1954–1955 роках компанія створила рядний 8-циліндровий 2,5-літровий мотор M196, який згодом розширили до 2,9 л для спорткара 300 SLR. Двигун вирізнявся передовим прямим упорскуванням пального та десмодромним механізмом клапанів.

У сучасному серійному сегменті підрозділ AMG заявив про себе випуском повністю власного 6,2-літрового атмосферного V8 під кодом M156 потужністю до 518 к.с. Натомість для екстремальних хетчбеків A 45 AMG інженери розробили 2-літровий 4-циліндровий турбомотор M139. Видаючи у топовій специфікації 416 к.с., він офіційно утримує статус найпотужнішого серійного 4-циліндрового двигуна у світі.

Культ Porsche

Марка Porsche зажила всесвітньої слави завдяки створенню унікальних опозитних моторів. Спочатку компанія спроєктувала 4-циліндрові двигуни повітряного охолодження для першого народного Volkswagen, а також для власних моделей 356 та 912. Проте справжній прорив відбувся під час розробки силового агрегату для легендарного спорткара 911.

Для культового купе інженери додали до конструкції ще два циліндри, створивши знаменитий 6-циліндровий опозитник Boxer. Цей двигун пройшов тривалу еволюцію, включаючи впровадження технологій турбонаддуву. Найбільш радикальною зміною в історії цього мотора став перехід на водяне охолодження в 1997 році, що відбулося через 30 років після дебюту першої генерації моделі 911.

Масові мотори Volkswagen

Найвідомішим довгожителем індустрії є опозитний двигун повітряного охолодження Volkswagen Type 1, який випускався з 1938 по 2003 рік. Цей агрегат об'ємом від 985 куб. см до 1,6 л встановлювався на культовий Beetle, комерційні фургони Transporter та легкі літаки. Для легендарного першого покоління Golf GTI німецький концерн розробив мотор EA827, який протягом кількох десятиліть випускався в об'ємах від 1,3 л до 2 л, ставши основою для мільйонів машин брендів Audi, SEAT та Skoda.

Концерн також увійшов до історії завдяки створенню унікальних W-подібних архітектур, які не наважилася повторити жодна інша компанія. Серед них виділяється 4-літровий W8 потужністю 271 к.с. для Passat 2001 року, а також колосальний 8-літровий W16 з чотирма турбінами для гіперкара Bugatti Veyron. У версії для моделі Chiron потужність цього шедевра довели до неймовірних 1479 к.с.

