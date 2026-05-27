Лучшие немецкие двигатели для авто, которые изменили индустрию

Двигатель BMW N74 V12. Фото: bmwblog.com

Немецкая инженерная школа занимает ведущие позиции в развитии мирового автомобилестроения от самых истоков моторизации до сегодняшнего дня. На протяжении почти 140 лет конструкторы создали уникальное портфолио силовых агрегатов. Эти технические разработки кардинально изменили представление о динамике, выносливости и архитектуре моторов. Многие из них навсегда вписали свои названия в историю автоспорта и серийного производства.

Эпохальные разработки Audi

В 2006 году инженеры Audi совершили настоящую техническую революцию, представив 5,5-литровый дизельный двигатель V12 с двойным турбонаддувом для гоночного болида R10 TDI. Этот агрегат продемонстрировал невероятную эффективность, обеспечив первые в истории победы дизельного транспорта в престижных марафонах 24 часа Ле-Мана и 12 часов Себринга. Впоследствии его заменил мотор V10, который закрепил успех концерна Volkswagen в дизельных гонках.

Другим легендарным семейством стал 5-цилиндровый двигатель Audi R5. Наибольшую славу снискал его 2,1-литровый турбированный вариант, который с 1980 года устанавливался на культовую модель Audi Quattro. Благодаря высокой мощности этого мотора и внедрению системы полного привода немецкая марка сумела полностью доминировать на мировых раллийных чемпионатах в начале 1980-х годов.

Шедевры BMW

Баварский автопроизводитель заслужил мировое признание прежде всего благодаря своим безупречно сбалансированным рядным 6-цилиндровым моторам. Классическим представителем этого направления стал двигатель M20, выпущенный в 1977 году в 2-литровом исполнении для 3 Series и 5 Series. Этот плавный агрегат впоследствии получил версии объемом до 2,7 л и даже использовался на радикальном родстере BMW M1.

Для первого поколения спортивного седана BMW M3 конструкторы создали высокооборотный 4-цилиндровый мотор S14. В дорожных версиях он имел объем 2,3 л и 2,5 л, а для трековых гонок уменьшался до 2 л в соответствии с регламентом. Модифицированный S14 принес модели M3 множество титулов в британских, немецких, итальянских и мировых кузовных чемпионатах. В премиальном сегменте бренд предлагает монументальный V12 серии N74 с двойным турбонаддувом объемом от 6 л до 6,75 л, который с 2010 года является основой для моделей Rolls-Royce.

Инновации Mercedes-Benz

Для гоночных болидов Формулы-1 в 1954-1955 годах компания создала рядный 8-цилиндровый 2,5-литровый мотор M196, который впоследствии расширили до 2,9 л для спорткара 300 SLR. Двигатель отличался передовым прямым впрыском топлива и десмодромным механизмом клапанов.

В современном серийном сегменте подразделение AMG заявило о себе выпуском полностью собственного 6,2-литрового атмосферного V8 под кодом M156 мощностью до 518 л.с. Зато для экстремальных хэтчбеков A 45 AMG инженеры разработали 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор M139. Выдавая в топовой спецификации 416 л.с., он официально удерживает статус самого мощного серийного 4-цилиндрового двигателя в мире.

Культ Porsche

Марка Porsche зажила всемирную славу благодаря созданию уникальных оппозитных моторов. Сначала компания спроектировала 4-цилиндровые двигатели воздушного охлаждения для первого народного Volkswagen, а также для собственных моделей 356 и 912. Однако настоящий прорыв произошел при разработке силового агрегата для легендарного спорткара 911.

Для культового купе инженеры добавили к конструкции еще два цилиндра, создав знаменитый 6-цилиндровый оппозитник Boxer. Этот двигатель прошел длительную эволюцию, включая внедрение технологий турбонаддува. Наиболее радикальным изменением в истории этого мотора стал переход на водяное охлаждение в 1997 году, что произошло через 30 лет после дебюта первой генерации модели 911.

Массовые моторы Volkswagen

Самым известным долгожителем индустрии является оппозитный двигатель воздушного охлаждения Volkswagen Type 1, который выпускался с 1938 по 2003 год. Этот агрегат объемом от 985 куб. см до 1,6 л устанавливался на культовый Beetle, коммерческие фургоны Transporter и легкие самолеты. Для легендарного первого поколения Golf GTI немецкий концерн разработал мотор EA827, который в течение нескольких десятилетий выпускался в объемах от 1,3 л до 2 л, став основой для миллионов машин брендов Audi, SEAT и Skoda.

Концерн также вошел в историю благодаря созданию уникальных W-образных архитектур, которые не осмелилась повторить ни одна другая компания. Среди них выделяется 4-литровый W8 мощностью 271 л.с. для Passat 2001 года, а также колоссальный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами для гиперкара Bugatti Veyron. В версии для модели Chiron мощность этого шедевра довели до невероятных 1479 л.с.

