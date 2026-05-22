Главная Авто В каких автомобилях нельзя сразу глушить двигатель

В каких автомобилях нельзя сразу глушить двигатель

Дата публикации 22 мая 2026 06:00
Турбокомпрессор. Фото: dieselpowerproducts.com

Современные автомобильные двигатели в большинстве случаев оснащаются системами турбонаддува, что позволяет получать высокую мощность даже при небольшом рабочем объеме. Однако высокая эффективность сопровождается экстремальными рабочими нагрузками на компоненты. Ротор турбины способен вращаться со скоростью до 300 000 об/мин, контактируя с раскаленными до 1000 °C выхлопными газами. В таких условиях соблюдение специфических правил остановки мотора становится главным фактором сохранения его ресурса.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Охлаждение турбины

В автомобилях старших поколений после интенсивной поездки по скоростному шоссе категорически запрещалось сразу выключать зажигание. Владельцам нужно ждать несколько десятков секунд на парковке, позволяя двигателю поработать на холостых оборотах. Это препятствует спеканию и коксованию масла на раскаленном валу турбины после остановки его циркуляции.

В новых моделях машин эта проблема частично решена на инженерном уровне. Производители оснащают современные контуры наддува дополнительными автономными системами охлаждения. Они могут эффективно функционировать в течение нескольких минут даже после полного отключения зажигания. Потому потребность стоять на месте с включенным мотором актуальна в большей степени для владельцев старших транспортных средств.

Сервисные интервалы

Однако для всех турбированных платформ остается критически важным состояние моторного масла и воздушного фильтра. Попытки автопроизводителей увеличить межсервисные интервалы до 30 000 или 50 000 км часто приводят к преждевременным поломкам. Старая смазка теряет защитные свойства и начинает действовать на деликатные подшипники как наждачная бумага.

Для защиты техники механики настоятельно рекомендуют менять масло не реже каждые 15 000 км, а при тяжелой эксплуатации сокращать этот срок до 10 000 км.

Также каждый год следует устанавливать новый воздушный фильтр. Забитый элемент нарушает режим оборотов компрессора, а попадание мельчайших частиц пыли или песка на движущиеся с бешеной скоростью лопатки полностью уничтожает дорогостоящий узел.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
