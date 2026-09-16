Названо найкращий гібридний двигун сучасних автомобілів

Гібридний двигун Toyota. Фото: Toyota

Багато світових автовиробників витрачають мільярди доларів на повну електрифікацію модельного ряду. Проте сповільнення попиту на електромобілі довело правильність стриманішої стратегії японських інженерів. Сучасні гібридні системи Toyota дозволяють суттєво зменшити витрату пального без необхідності заряджати батарею від зовнішньої мережі. Серед усіх силових установок цього типу експерти виділяють 2,5-літровий мотор серії Dynamic Force як найкращий варіант для купівлі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Реклама

Інженерні рішення

Бензиновий 4-циліндровий мотор A25A-FXS об'ємом 2,5 л належить до сімейства Dynamic Force та працює за ефективним циклом Аткінсона зі ступенем стиснення 14:1. Завдяки особливій формі впускних каналів та лазерному напиленню сідла клапанів інженерам вдалося досягти рекордного термічного ККД на рівні 41%. Система комбінованого впорскування D-4S поєднує пряме впорскування в циліндри та розподілене у впускний колектор, що повністю запобігає утворенню нагару на клапанах.

Конструкція позбавлена традиційних приводних ременів навісного обладнання, генератора та помпи підсилювача керма для максимального зниження механічного тертя. Електрична помпа та електронний термостат забезпечують швидкий прогрів блоку циліндрів, а система охолодження вихлопних газів знижує температуру в камерах згоряння. Електромотори надають високий крутний момент відразу з низьких обертів, що захищає бензиновий двигун від підвищених навантажень під час інтенсивного розгону.

Популярні моделі

Цей силовий агрегат встановлюють на седан Toyota Camry, де загальна потужність гібридної системи становить від 225 к.с. у передньопривідній версії до 232 к.с. з повним приводом. Середня витрата пального базової модифікації складає близько 4,6 л/100 км, що дозволяє проїхати до 1083 км на одному баку місткістю 50 л. Популярний кросовер Toyota RAV4 з цією ж установкою розвиває від 226 к.с. до 236 к.с. та демонструє витрату пального в межах 5,3–5,7 л/100 км.

Читайте також:

Гібридний мотор також використовують на бізнес-седані Toyota Crown, кросовері Toyota Crown Signia та великих сімейних SUV Toyota Highlander і Grand Highlander потужністю до 245 к.с. Великий мінівен Toyota Sienna з баком об'ємом 68 л долає від 1013 км до 1042 км без відвідування АЗС.

Замість класичної коробки передач використовується надійна електромеханічна трансмісія e-CVT на основі планетарного редуктора, яка не має схильних до зношування фрикціонів чи гідротрансформатора.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-10 найуспішніших моделей Toyota усіх часів. Деякі моделі компанії не лише розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили весь автомобільний ринок.

Також читайте, чому Toyota RAV4 з пробігом продають дорожче за нові. В умовах обмеженої пропозиції та паливної кризи попит на економні вживані гібриди злетів до історичного максимуму.