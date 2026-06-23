Чому вживані кросовери Toyota RAV4 стали дорожчими за нові

Toyota RAV4 2025 року. Фото: insideevs.com

На автомобільному ринку США розгорнулася унікальна ситуація, яка перетворила популярний японський кросовер на справжній дефіцитний товар. Toyota RAV4 традиційно займає провідні позиції в американських рейтингах продажів. Але через переобладнання заводів японського бренду обсяги виробництва нових моделей суттєво скоротилися. Ситуацію загострило зростання цін на пальне внаслідок воєнних дій в Ірані. В умовах обмеженої пропозиції та паливної кризи попит на економні вживані гібриди злетів до історичного максимуму.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AutoBlog.

Шалений дефіцит

Покупці, які не бажають роками стояти в чергах за новими екземплярами, змушені переплачувати величезні суми за машини з пробігом на вторинному ринку. Наприклад, на майданчиках великих автомобільних дилерів CarMax вживані гібридні кросовери 2024 року випуску з пробігом понад 46 000 км виставляють на продаж за 46 998 доларів. Це майже на 8000 доларів дорожче за офіційну заводську вартість абсолютно нової машини в аналогічній комплектації. Свіжіші варіанти 2025 року з символічним пробігом близько 9000 км продають за 48 590 доларів, що суттєво перевищує цінник свіжих моделей поточного року.

Американські автосалони практично не мають запасів цієї моделі на складах, адже середній термін перебування машини в дилерському центрі становить менш як п'ять днів. Покупці втратили будь-яку можливість торгуватися під час оформлення угод і забирають техніку за першою вимогою продавця. Багато автовласників змушені їхати в сусідні штати та долати сотні кілометрів заради можливості просто протестувати обраний автомобіль.

Економні гібриди

Подібний аномальний тренд утримання високої залишкової вартості спостерігається і серед інших популярних японських електрифікованих моделей. Наприклад, вживані версії кросовера Honda CR-V зберігають 80–90% своєї початкової ціни. Водії прагнуть купувати перевірену часом техніку, яка поєднує надійність бренду зі зразковими показниками економії пального.

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Сучасний повнопривідний гібрид Honda витрачає в середньому близько 6,3 л/100 км, тоді як стандартна модифікація Toyota RAV4 у змішаному циклі споживає 5,7 л/100 км. Бажання водіїв зекономити суттєві кошти на заправних станціях у довгостроковій перспективі повністю нівелює фактор великого пробігу під час покупки.

Раніше Новини.LIVE писали, яких вживаних кросоверів Toyota RAV4 варто уникати та чому. Навіть у такої успішної моделі існують невдалі періоди, коли з конвеєра сходили екземпляри з серйозними технічними прорахунками.

Також читайте, що чекає на водія, який стане власником Toyota RAV4 2016 року. Ця модель стала першою в межах рестайлінгу, що дозволило виробнику усунути більшість дитячих хвороб ранніх версій.