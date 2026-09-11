Кроссоверы и внедорожники, которые удивили водителей в 2026 году

Cadillac Escalade IQ 2026 года. Фото: motortrend.com

Автомобильный рынок каждый год демонстрирует новые тенденции и сюрпризы для водителей. Производители постоянно обновляют свои модели, чтобы поддерживать интерес покупателей. Однако текущий год принес весьма неожиданные результаты в сегменте кроссоверов и внедорожников. Некоторые модели получили престижные награды, тогда как другие неожиданно утратили популярность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Успех Cadillac

Электрический флагман Cadillac Escalade IQ получил высочайшую оценку от отраслевых экспертов и завоевал главные награды. Модель получила титул лучшего внедорожника от журнала Nobleman и победила в номинации "Автомобиль года" по версии издания MotorTrend. Это один из самых длинных автомобилей на рынке с длиной кузова 5,70 метра. Салон вмещает семь пассажиров на трех рядах сидений, а переднюю панель занимает огромный изогнутый дисплей диагональю 55 дюймов. Силовая установка развивает 750 л.с., разгоняет тяжелый автомобиль до 100 км/ч за 4,7 секунды и обеспечивает запас хода до 748 км.

Вместе с флагманом компания представила чуть более доступный электрический кроссовер Cadillac Vistiq. Эта модель также предлагает три ряда сидений для большой семьи, высокий уровень оснащения и практически не имеет прямых конкурентов в своем классе. Переход на электрическую тягу позволил американскому бренду существенно укрепить свои позиции в премиальном сегменте.

Проблемы Toyota

Популярный кроссовер Toyota RAV4 долгое время удерживал статус самого популярного легкового автомобиля и опережал в США по продажам даже пикап Ford F-150. Даже базовая версия модели предлагает высокий уровень оснащения. Кроссовер получил двигатель объемом 2,5 л мощностью 236 л.с., систему контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе движения.

Читайте также:

Однако переход всей линейки 2026 года исключительно на гибридные двигатели создал серьезный дефицит на рынке. За первые пять месяцев американцы приобрели всего 121 605 единиц, что означает падение продаж почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Главной причиной такого снижения показателей стала нехватка производственных мощностей на заводах компании.

Новинки Subaru

Автомобиль Subaru Outback всегда пользовался высоким спросом среди автолюбителей благодаря надежности и выдающимся возможностям на бездорожье. В новом поколении модель получила масштабный редизайн кузова, который вызвал жаркие споры среди поклонников марки. Автомобиль утратил привычные черты классического универсала и превратился в полноценный кроссовер.

Базовая версия 2026 года получила 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 180 л.с. с крутящим моментом 241 Нм. Уже в базовой комплектации покупатель получает фирменный постоянный полный привод, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и электропривод двери багажника.

Ранее Новини.LIVE писали, что означают названия кроссоверов и внедорожников Toyota. Знание этих расшифровок помогает лучше понять концепцию, которую инженеры заложили в каждую модель.

Также читайте, есть ли смысл покупать подержанный Renault Duster второго поколения. На вторичном рынке кроссовер сохраняет высокую цену, но имеет определенные технические нюансы.