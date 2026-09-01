ТОП-6 долговечных кроссоверов и внедорожников со сроком службы более 20 лет

Lexus GX 2026 года. Фото: caranddriver.com

Покупка большого кроссовера требует значительных финансовых вложений. Покупатели часто ищут надежные автомобили с большим ресурсом двигателя и кузова. Эксперты аналитического агентства iSeeCars составили рейтинг моделей, которые легко преодолевают отметку в 400 000 км. В список вошли японские и американские машины с высокими показателями долговечности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Американские гиганты

Полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe занимает седьмое место среди самых долговечных SUV на рынке. Машина находится на 12-е месте в общем рейтинге моделей с ресурсом свыше 400 000 км. Этот большой рамный автомобиль отлично подходит для перевозки габаритных грузов и большой семьи.

Внедорожник GMC Yukon является самым дорогим представителем своего класса в подборке. Модель занимает 10-е место среди долговечных внедорожников, а ее удлиненная версия Yukon XL расположилась на шестой позиции. Автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта и тишины в салоне во время поездок.

Японские семейные авто

Японский кроссовер Honda Pilot занимает восьмое место в рейтинге долговечности благодаря надёжной конструкции. Трехрядный салон и вместительный багажник делают модель практичным выбором для повседневных семейных поездок. В общем списке автомобиль занял 13-е место.

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Премиальный внедорожник Lexus GX занимает пятое место среди самых долговечных SUV и девятое место в общем зачете. Покупатели получают высокую надежность узлов в сочетании с комфортом.

Кроссовер Nissan Pathfinder является самым доступным семейным автомобилем в списке. Модель занимает 13-е место среди долговечных SUV и 24-ю позицию в общем рейтинге.

Модель Toyota Highlander занимает девятое место по надежности, а ее гибридная версия Highlander Hybrid поднялась на третье место среди SUV. В общем рейтинге всех автомобилей гибрид удерживает высокую пятую позицию.

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