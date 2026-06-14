ТОП-10 самых надежных автомобилей в 2026 году по мнению водителей

Toyota Camry 2025 года. Фото: netcarshow.com

Надежный автомобиль позволяет владельцу чувствовать себя уверенно как при ежедневных поездках на работу, так и во время длительных путешествий. Экспертные исследования автомобильных ассоциаций выявили десятку моделей, заслуживших максимальное доверие водителей. Эти транспортные средства демонстрируют образцовую долговечность всех узлов и стабильно лидируют в независимых рейтингах качества.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Японские лидеры

Главным триумфатором мировых опросов стала компания Toyota, занявшая первое место в свежем рейтинге надежности Consumer Reports. Легендарный седан Camry признан самым надежным представителем среднеразмерного класса по результатам длительных ресурсных испытаний. Рядом с ним уверенно держится гибрид Prius, который расходует всего около 4,1 л/100 км в смешанном цикле. Не менее высокие оценки получила проверенная временем Corolla, конструкция которой не претерпела радикальных изменений, гарантируя отсутствие неприятных технических сюрпризов.

Стабильную выносливость демонстрируют полноприводные автомобили Subaru, занявшие второе место в списке общей надежности брендов. Кроссовер Forester выделяется высоким уровнем безопасности и наличием фирменных систем помощи водителю, а линейка пополнилась выносливой версией для бездорожья. Компактный хэтчбек Impreza также вошел в список лучших благодаря постоянному полному приводу и прочной подвеске, которая прекрасно выдерживает сложные дорожные условия.

Премиальный комфорт

Третью позицию удерживает премиальная марка Lexus. Роскошный кроссовер NX предлагает сочетание высокого статуса, качественных материалов отделки и проверенных временем узлов. Более крупный семейный кроссовер RX, хотя и пережил масштабное обновление дизайна, продолжает демонстрировать образцовые показатели долговечности электроники и силовых агрегатов.

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На четвертом месте расположилась компания Honda. Компактный городской кроссовер HR-V является относительно молодой моделью в линейке марки, однако он полностью соответствует строгим внутренним стандартам долговечности. Водители отмечают беспроблемную работу двигателей и трансмиссий этого автомобиля при интенсивной ежедневной эксплуатации.

Корейские гибриды

Замыкают список лучших моделей высокотехнологичные представители корейского автопрома. Вместительный кроссовер Kia Sorento Hybrid признан специалистами самым надежным трехрядным семейным автомобилем на рынке. Модель имеет отличную репутацию и демонстрирует минимальное количество обращений в сервисные центры.

Последним в списке закрепился экономичный седан Hyundai Elantra Hybrid. Этот автомобиль расходует около 4,4 л/100 км при движении в городском режиме.

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