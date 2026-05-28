Механики объяснили, какие внедорожники и кроссоверы не стоит покупать

Volkswagen Taos 2026 года. Фото: caranddriver.com

Покупка современного внедорожника или кроссовера требует значительных финансовых вложений, поэтому владельцы ожидают от такой техники высокой надежности. Однако не все популярные модели оправдывают свою стоимость на практике. Опытные специалисты по ремонту предостерегают от приобретения некоторых автомобилей из-за серьезных конструктивных недостатков, дорогостоящего обслуживания, стремительного падения рыночной цены или использования этих автомобилей не по назначению. Перед выбором нового или подержанного транспортного средства стоит детально ознакомиться с перечнем проблемных вариантов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Британские проблемы

Элитные автомобили Land Rover Range Rover и Land Rover Discovery возглавляют списки моделей, которых советуют избегать из-за катастрофически высоких расходов на эксплуатацию. Многие независимые мастерские отказываются брать эти машины в работу из-за чрезмерной сложности внутренних систем.

Автомобильный эксперт и виртуальный механик платформы JustAnswer Крис Пайл отметил: "Они дорогие в обслуживании даже во время обычного сервиса, а когда возникает поломка, стоимость деталей и работы оказывается заоблачной".

Многолетний владелец автосервиса MDP Diesel & Auto Repair Майк Винтер добавил о Land Rover Range Rover: "Ужасная амортизация и перепродажная стоимость, очень высокие затраты на ремонт, проблемы с электричеством, охлаждающей системой и турбинами".

Читайте также:

Американские бренды

Популярные вездеходы Jeep Cherokee, Jeep Wagoneer, Jeep Wrangler и Jeep Gladiator регулярно попадают в антирейтинги из-за низкой долговечности силовых агрегатов. Модели Jeep Wrangler и Jeep Gladiator часто страдают от интенсивного использования на бездорожье, что вызывает нарекания на комфорт при движении по шоссе. Крис Пайл отметил, что эти внедорожники имеют не лучший срок службы двигателя, они громкие, склонны к раскачиванию, а их мягкая крыша протекает во время дождя. Майк Винтер выделил проблемы с электричеством, трансмиссией и чрезмерным потреблением масла, называя Wagoneer слишком дорогим вариантом со стремительным обесцениванием.

Компактные кроссоверы Ford Escape EcoBoost и Ford EcoSport также разочаровывают специалистов низкой долговечностью. Майк Винтер отметил, что Ford Escape EcoBoost страдает от утечек охлаждающей жидкости, образования нагара и большого расхода масла. О Ford EcoSport эксперт отозвался как об автомобиле с ужасной управляемостью, серьезными поломками двигателей и высокой стоимостью ликвидации дефектов.

Рациональный выбор

Покупка Toyota 4Runner часто становится примером нерационального использования средств, поскольку этот крепкий внедорожник покупают для обычных поездок, где его главные ходовые преимущества остаются незадействованными. Крис Пайл объяснил, что это отличный автомобиль, но он создан для бездорожья, а большинство людей ездят на нем по городу и ровным шоссе, поэтому переплачивают за функции, которые никогда не используют.

Компактный немецкий кроссовер Volkswagen Taos официально признан одним из наименее надежных автомобилей, ведь он требует регулярных и затратных визитов на сервис, несмотря на привлекательную начальную цену.

Корейский кроссовер Hyundai Tucson эксперты называют бомбой замедленного действия из-за высокой частоты отказов двигателя и больших проблем с коробкой передач, советуя полностью избегать экземпляров первой половины 2010-х годов.

Огромные габариты

Группа полноразмерных рамных внедорожников, куда входят Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator и Cadillac Escalade, подвергается критике из-за чрезмерного веса и высокого расхода топлива. Крис Пайл подчеркивает: "Они большие, тяжелые, не аэродинамические и просто пьют бензин".

Специалист добавляет, что обычно в таких машинах ездит не более четырех человек и они почти ничего не буксируют, поэтому покупатели платят за то, что им на самом деле не нужно.

Элитная категория

Очень дорогие премиальные кроссоверы Range Rover Evoque, Mercedes-Benz G550, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz EQS, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7 эксперты считают финансово неоправданной покупкой.

На рынке есть значительно более дешевые аналоги с подобным набором функций комфорта. Крис Пайл резюмирует, что покупать такие дорогие автомобили неразумно, а дополнительной проблемой становится поиск специализированной мастерской, которая согласится ремонтировать такую сложную технику.

Ранее Новини.LIVE писали, какие популярные кроссоверы не прошли тест выносливости на 100 000 км. Немецкое издание Auto Bild совместно с экспертами организации DEKRA регулярно проводит масштабные испытания автомобилей.

Также читайте о пяти лучших японских гибридах, которые расходуют около 5 л на 100 км. Экспертные тесты подтверждают высокую надежность этих моделей на реальных дорогах.