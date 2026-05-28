Механіки пояснили, які позашляховики та кросовери не варто купувати

Volkswagen Taos 2026 року.

Купівля сучасного позашляховика чи кросовера вимагає значних фінансових вкладень, тому власники очікують від такої техніки високої надійності. Проте не всі популярні моделі виправдовують свою вартість на практиці. Досвідчені фахівці з ремонту застерігають від придбання деяких автомобілів через серйозні конструктивні недоліки, дороге обслуговування, стрімке падіння ринкової ціни або використання цих автомобілів не за призначенням. Перед вибором нового або вживаного транспортного засобу варто детально ознайомитися з переліком проблемних варіантів.

Британські проблеми

Елітні автомобілі Land Rover Range Rover та Land Rover Discovery очолюють списки моделей, яких радять уникати через катастрофічно високі витрати на експлуатацію. Багато незалежних майстерень відмовляються брати ці машини в роботу через надмірну складність внутрішніх систем.

Автомобільний експерт та віртуальний механік платформи JustAnswer Кріс Пайл зазначив: "Вони дорогі в обслуговуванні навіть під час звичайного сервісу, а коли виникає поломка, вартість деталей та роботи виявляється захмарними".

Багаторічний власник автосервісу MDP Diesel & Auto Repair Майк Вінтер додав про Land Rover Range Rover: "Жахлива амортизація та перепродажна вартість, дуже високі витрати на ремонт, проблеми з електрикою, охолоджувальною системою та турбінами".

Американські бренди

Популярні всюдиходи Jeep Cherokee, Jeep Wagoneer, Jeep Wrangler та Jeep Gladiator регулярно потрапляють до антирейтингів через низьку довговічність силових агрегатів. Моделі Jeep Wrangler та Jeep Gladiator часто страждають від інтенсивного використання на бездоріжжі, що викликає нарікання на комфорт під час руху по шосе. Кріс Пайл наголосив, що ці позашляховики мають не найкращий термін служби двигуна, вони гучні, схильні до розгойдування, а їхній м'який дах протікає під час дощу. Майк Вінтер виділив проблеми з електрикою, трансмісією та надмірним споживанням мастила, називаючи Wagoneer надто дорогим варіантом зі стрімким знеціненням.

Компактні кросовери Ford Escape EcoBoost та Ford EcoSport також розчаровують фахівців низькою довговічністю. Майк Вінтер зазначив, що Ford Escape EcoBoost страждає від витоків охолоджувальної рідини, утворення нагару та великої витрати оливи. Про Ford EcoSport експерт відгукнувся як про автомобіль з жахливою керованістю, серйозними поломками двигунів та високою вартістю ліквідації дефектів.

Раціональний вибір

Купівля Toyota 4Runner часто стає прикладом нераціонального використання коштів, позаяк цей міцний позашляховик купують для звичайних поїздок, де його головні ходові переваги залишаються незадіяними. Кріс Пайл пояснив, що це чудовий автомобіль, але він створений для бездоріжжя, а більшість людей їздять на ньому містом та рівними шосе, тому переплачують за функції, які ніколи не використовують.

Компактний німецький кросовер Volkswagen Taos офіційно визнано одним з найменш надійних автомобілів, адже він вимагає регулярних та витратних візитів на сервіс попри привабливу початкову ціну.

Корейський кросовер Hyundai Tucson експерти називають бомбою уповільненої дії через високу частоту відмов двигуна та великі проблеми з коробкою передач, радячи повністю уникати екземплярів першої половини 2010-х років.

Величезні габарити

Група повнорозмірних рамних позашляховиків, куди входять Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator та Cadillac Escalade, піддається критиці через надмірну вагу та високу витрату пального. Кріс Пайл підкреслює: "Вони великі, важкі, не аеродинамічні та просто п'ють бензин".

Фахівець додає, що зазвичай у таких машинах їздить не більше чотирьох осіб і вони майже нічого не буксирують, тому покупці платять за те, що їм насправді не потрібно.

Елітна категорія

Дуже дорогі преміальні кросовери Range Rover Evoque, Mercedes-Benz G550, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz EQS, Audi RS Q8, Lexus LX та BMW X7 експерти вважають фінансово невиправданою покупкою.

На ринку є значно дешевші аналоги з подібним набором функцій комфорту. Кріс Пайл резюмує, що купувати такі дорогі автомобілі нерозумно, а додатковою проблемою стає пошук спеціалізованої майстерні, яка погодиться ремонтувати таку складну техніку.

