Механіки застерігають від купівлі цих дорогих автомобілів

Купівля дорогого автомобіля зазвичай асоціюється з високими стандартами комфорту, надійності та бездоганної якості інженерних рішень. Проте на практиці багато елітних брендів пропонують покупцям невиправдано завищені цінники, які абсолютно не гарантують стабільної експлуатації в реальних умовах. Відомі люксові моделі часто розчаровують власників надмірно складними електронними системами та регулярними серйозними технічними відмовами. Спеціалісти з ремонту радять зважено підходити до вибору таких машин через ризик величезних витрат на автосервіс.

Проблеми позашляховиків

Позашляховик Range Rover Sport завоював репутацію одного з найпроблемніших автомобілів для технічного персоналу через часті поломки пневматичної підвіски, протікання моторної оливи та постійні збої мультимедіа й електрики. Більшість незалежних майстерень навіть не намагаються братися за ремонт цієї складної британської техніки.

Власник ремонтної майстерні German Car Depot Алан Гельфанд пояснив: "Висока вартість змушує клієнтів очікувати надійної роботи, проте вони змушені знову і знову відвідувати автосервіси".

Автомобільний експерт платформи JustAnswer Кріс Пайл наголосив, що деталі до цієї моделі коштують дорого, а вартість робіт залишається високою, тому рахунки за ремонт вимірюються тисячами доларів.

Утилітарний Cadillac Escalade також викликає серйозну критику спеціалістів через погану паливну економічність, специфічне важке керування та низьку якість оздоблення салону порівняно з європейськими суперниками. На додачу марка катастрофічно швидко втрачає ринкову вартість. Кріс Пайл застеріг від покупки будь-яких моделей цього бренду, позаяк уже за перший місяць володіння машина дешевшає на 15%, а за п'ять років експлуатації втрата вартості досягає 60–70%.

Складнощі седанів

Представницький німецький седан BMW 7 Series приваблює покупців передовими цифровими технологіями, проте саме надмірна кількість електроніки стає причиною багаторазових системних збоїв після закінчення заводської гарантії. Алан Гельфанд зазначив, що через хронічні відмови електричних компонентів ринкова ціна цих флагманів стрімко падає.

Схожа доля спіткала й 4-дверне купе Mercedes-Benz CLS. Попри свій стильний та привабливий дизайн, автомобіль перетворюється на справжню фінансову прірву через регулярне руйнування елементів підвіски та проводки.

Надмірні технології

Сучасний кросовер Genesis GV80 демонструє приклад того, як перенасичення автомобіля допоміжними функціями починає шкодити щоденній експлуатації. Крім корисних систем кругового огляду для контролю сліпих зон, розробники інтегрували у бортовий комп'ютер занадто специфічні додатки, які перевантажують сприйняття водія.

Наприклад, Кріс Пайл звернув увагу на систему контролю настрою, яка намагається заспокоїти або збадьорити людину за кермом за допомогою спеціальних комбінацій музики, ембієнтного підсвічування салону та розпилення різних ароматів. На думку фахівця, намагання розібратися у функціонуванні такої кількості складних розважальних налаштувань може стати занадто заплутаним та виснажливим процесом для автомобілістів, особливо старшого віку.

