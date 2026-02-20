Які сімейні кросовери варто купувати та чому деяких моделей краще уникати

Honda Pilot 2026 року. Фото: Honda

Купівля сімейного кросовера є відповідальним процесом, адже транспортний засіб має забезпечувати стабільну роботу та безпеку протягом багатьох років. Експерти проаналізували японські кросовери та виокремили моделі, що найкраще підходять для тривалих інвестицій.

Про це написав GOBankingRates.

Визнані фаворити

Японські автомобілі відомі своєю високою якістю, проте певні моделі демонструють кращі показники довговічності. Моделі Toyota Highlander та Grand Highlander отримали найвищі рекомендації експерта EpicVIN Алекса Блека. Фахівець зазначає, що ці кросовери відрізняються надзвичайною надійністю та зберігають високу вартість на вторинному ринку навіть після тривалого використання. Хоча за такі авто доведеться віддати чимало грошей, якість повністю виправдовує витрати.

Генеральний директор A1 Xpress Форд Сміт додає, що Highlander забезпечує тихий хід та має дуже продуманий внутрішній простір без зайвих експериментів у дизайні. Це оптимальний вибір для родин, які планують щоденні поїздки до школи, регулярні закупи або подорожі на вихідні.

Для великих родин Блек радить також звернути увагу на Honda Pilot, називаючи цю модель надзвичайно практичною та зручною для розміщення дитячих автокрісел і перевезення габаритних вантажів.

Невдалий вибір

Попри репутацію японських брендів, деякі моделі можуть завдати власникам чимало клопоту через особливості конструкції. Зокрема, експерти радять утриматися від купівлі Nissan Pathfinder. Блек наголошує на частих скаргах водіїв щодо роботи трансмісії, яка стає джерелом постійних проблем під час експлуатації та перетворює користування машиною на справжній виклик.

Іншим невдалим варіантом для сім'ї фахівці називають Mitsubishi Outlander. Як зазначає Форд Сміт, ця модель намагається бути занадто універсальною, через що третій ряд сидінь виявився затісним й придатним лише для зовсім маленьких дітей. Крім того, силова установка кросовера не розрахована на інтенсивне навантаження та великі пробіги у тисячі кілометрів. Через кілька років експлуатації в салоні можуть з’явитися сторонні звуки.