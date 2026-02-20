Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Механики посоветовали, какие семейные кроссоверы стоит купить, а какие нет

Механики посоветовали, какие семейные кроссоверы стоит купить, а какие нет

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 19:45
Какие семейные кроссоверы стоит покупать и почему некоторых моделей лучше избегать
Honda Pilot 2026 года. Фото: Honda

Покупка семейного кроссовера является ответственным процессом, ведь транспортное средство должно обеспечивать стабильную работу и безопасность в течение многих лет. Эксперты проанализировали японские кроссоверы и выделили модели, которые лучше всего подходят для длительных инвестиций.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама
Читайте также:

Признанные фавориты

Японские автомобили известны своим высоким качеством, однако определенные модели демонстрируют лучшие показатели долговечности. Модели Toyota Highlander и Grand Highlander получили самые высокие рекомендации эксперта EpicVIN Алекса Блэка. Специалист отмечает, что эти кроссоверы отличаются чрезвычайной надежностью и сохраняют высокую стоимость на вторичном рынке даже после длительного использования. Хотя за такие авто придется отдать немало денег, качество полностью оправдывает затраты.

Генеральный директор A1 Xpress Форд Смит добавляет, что Highlander обеспечивает тихий ход и имеет очень продуманное внутреннее пространство без лишних экспериментов в дизайне. Это оптимальный выбор для семей, которые планируют ежедневные поездки в школу, регулярные покупки или путешествия на выходные.

Для больших семей Блэк советует также обратить внимание на Honda Pilot, называя эту модель чрезвычайно практичной и удобной для размещения детских автокресел и перевозки габаритных грузов.

Также читайте:

Худшие кроссоверы и внедорожники с пробегом в 2026 году

Кроссовер, который стоит купить подержанным в 2026 году

Неудачный выбор

Несмотря на репутацию японских брендов, некоторые модели могут доставить владельцам немало хлопот из-за особенностей конструкции. В частности, эксперты советуют воздержаться от покупки Nissan Pathfinder. Блэк отмечает частые жалобы водителей на работу трансмиссии, которая становится источником постоянных проблем при эксплуатации и превращает пользование машиной в настоящий вызов.

Другим неудачным вариантом для семьи специалисты называют Mitsubishi Outlander. Как отмечает Форд Смит, эта модель пытается быть слишком универсальной, из-за чего третий ряд сидений оказался тесноват и пригоден лишь для совсем маленьких детей. Кроме того, силовая установка кроссовера не рассчитана на интенсивную нагрузку и большие пробеги в тысячи километров. Через несколько лет эксплуатации в салоне могут появиться посторонние звуки.

авто Mitsubishi советы автомобиль Honda Nissan Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации