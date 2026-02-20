Какие семейные кроссоверы стоит покупать и почему некоторых моделей лучше избегать

Honda Pilot 2026 года. Фото: Honda

Покупка семейного кроссовера является ответственным процессом, ведь транспортное средство должно обеспечивать стабильную работу и безопасность в течение многих лет. Эксперты проанализировали японские кроссоверы и выделили модели, которые лучше всего подходят для длительных инвестиций.

Об этом написал GOBankingRates.

Признанные фавориты

Японские автомобили известны своим высоким качеством, однако определенные модели демонстрируют лучшие показатели долговечности. Модели Toyota Highlander и Grand Highlander получили самые высокие рекомендации эксперта EpicVIN Алекса Блэка. Специалист отмечает, что эти кроссоверы отличаются чрезвычайной надежностью и сохраняют высокую стоимость на вторичном рынке даже после длительного использования. Хотя за такие авто придется отдать немало денег, качество полностью оправдывает затраты.

Генеральный директор A1 Xpress Форд Смит добавляет, что Highlander обеспечивает тихий ход и имеет очень продуманное внутреннее пространство без лишних экспериментов в дизайне. Это оптимальный выбор для семей, которые планируют ежедневные поездки в школу, регулярные покупки или путешествия на выходные.

Для больших семей Блэк советует также обратить внимание на Honda Pilot, называя эту модель чрезвычайно практичной и удобной для размещения детских автокресел и перевозки габаритных грузов.

Неудачный выбор

Несмотря на репутацию японских брендов, некоторые модели могут доставить владельцам немало хлопот из-за особенностей конструкции. В частности, эксперты советуют воздержаться от покупки Nissan Pathfinder. Блэк отмечает частые жалобы водителей на работу трансмиссии, которая становится источником постоянных проблем при эксплуатации и превращает пользование машиной в настоящий вызов.

Другим неудачным вариантом для семьи специалисты называют Mitsubishi Outlander. Как отмечает Форд Смит, эта модель пытается быть слишком универсальной, из-за чего третий ряд сидений оказался тесноват и пригоден лишь для совсем маленьких детей. Кроме того, силовая установка кроссовера не рассчитана на интенсивную нагрузку и большие пробеги в тысячи километров. Через несколько лет эксплуатации в салоне могут появиться посторонние звуки.