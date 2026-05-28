Механики предостерегают от покупки этих дорогих автомобилей

Покупка дорогого автомобиля обычно ассоциируется с высокими стандартами комфорта, надежности и безупречного качества инженерных решений. Однако на практике многие элитные бренды предлагают покупателям неоправданно завышенные ценники, которые совершенно не гарантируют стабильной эксплуатации в реальных условиях. Известные люксовые модели часто разочаровывают владельцев чрезмерно сложными электронными системами и регулярными серьезными техническими отказами. Специалисты по ремонту советуют взвешенно подходить к выбору таких машин из-за риска огромных расходов на автосервис.

Проблемы внедорожников

Внедорожник Range Rover Sport завоевал репутацию одного из самых проблемных автомобилей для технического персонала из-за частых поломок пневматической подвески, протечек моторного масла и постоянных сбоев мультимедиа и электрики. Большинство независимых мастерских даже не пытаются браться за ремонт этой сложной британской техники.

Владелец ремонтной мастерской German Car Depot Алан Гельфанд объяснил: "Высокая стоимость заставляет клиентов ожидать надежной работы, однако они вынуждены снова и снова посещать автосервисы".

Автомобильный эксперт платформы JustAnswer Крис Пайл отметил, что детали к этой модели стоят дорого, а стоимость работ остается высокой, поэтому счета за ремонт измеряются тысячами долларов.

Утилитарный Cadillac Escalade также вызывает серьезную критику специалистов из-за плохой топливной экономичности, специфического тяжелого управления и низкого качества отделки салона по сравнению с европейскими соперниками. В дополнение марка катастрофически быстро теряет рыночную стоимость. Крис Пайл предостерег от покупки любых моделей этого бренда, так как уже за первый месяц владения машина дешевеет на 15%, а за пять лет эксплуатации потеря стоимости достигает 60-70%.

Сложности седанов

Представительский немецкий седан BMW 7 Series привлекает покупателей передовыми цифровыми технологиями, однако именно чрезмерное количество электроники становится причиной многократных системных сбоев после окончания заводской гарантии. Алан Гельфанд отметил, что из-за хронических отказов электрических компонентов рыночная цена этих флагманов стремительно падает.

Похожая участь постигла и 4-дверное купе Mercedes-Benz CLS. Несмотря на свой стильный и привлекательный дизайн, автомобиль превращается в настоящую финансовую пропасть из-за регулярного разрушения элементов подвески и проводки.

Чрезмерные технологии

Современный кроссовер Genesis GV80 демонстрирует пример того, как перенасыщение автомобиля вспомогательными функциями начинает вредить ежедневной эксплуатации. Помимо полезных систем кругового обзора для контроля слепых зон, разработчики интегрировали в бортовой компьютер слишком специфические приложения, которые перегружают восприятие водителя.

Например, Крис Пайл обратил внимание на систему контроля настроения, которая пытается успокоить или взбодрить человека за рулем с помощью специальных комбинаций музыки, эмбиентной подсветки салона и распыления различных ароматов. По мнению специалиста, попытка разобраться в функционировании такого количества сложных развлекательных настроек может стать слишком запутанным и утомительным процессом для автомобилистов, особенно старшего возраста.

