Рейтинг японских автомобилей с самыми надежными двигателями

Honda Accord 1990 года. Фото: caranddriver.com

Японская автомобильная индустрия на протяжении многих десятилетий остается мировым лидером в сфере создания выносливых силовых агрегатов. Многие моторы от известных брендов способны демонстрировать рекордные показатели пробега, значительно превосходя стандарты среднего срока службы. Качественный уход позволяет самым надежным японским двигателям работать без сбоев на протяжении десятилетий.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Honda Accord

Настоящим символом абсолютной долговечности считается четвертое поколение легендарного седана Honda Accord 1990 года выпуска. Своевременное обновление рабочих жидкостей и спокойный стиль вождения позволяют отдельным экземплярам этой линейки оставлять далеко позади отметку в 1 600 000 км пробега.

Простая и продуманная конструкция базового бензинового мотора объемом 2,2 л минимизирует технические риски и защищает кошелек водителя от капитальных затрат.

Lexus LS

Полную безотказность в сегменте больших силовых установок демонстрирует флагманский премиальный седан Lexus LS 460 2011 года. Четвертая генерация этой модели стала важной вехой, так как именно на ней дебютировал 4,6-литровый бензиновый двигатель V8 семейства UR. Эта прочная архитектура стала основой для современных мощных моторных разработок концерна Toyota.

Читайте также:

Указанная платформа успешно применяется в производстве высокопроизводительных автомобилей уже около двух десятилетий подряд, сохраняя актуальность. Если покупать транспортное средство с мощным двигателем V8 сугубо ради долговечности, то моторы серий UZ и UR считаются лучшим выбором на рынке. Они обеспечивают сочетание высокой отдачи с уникальной устойчивостью к большим нагрузкам.

Toyota Camry

В среднем классе легковых автомобилей образцом выносливости является седьмая генерация седана Toyota Camry 2014 года. Базовый 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 2,5 л удерживал статус основной и самой надежной платформы бренда почти десять лет. Для водителей, нуждающихся в большем запасе мощности, производитель предлагал бескомпромиссный по надежности 3,5 л двигатель V6, который также устанавливался под капот люксового седана Lexus ES 350.

ТОП-10 японских авто

На основе экспертных оценок и анализа длительной эксплуатации сформировался полный перечень лучших японских моделей с самыми надежными двигателями:

Honda Accord 1990 года: 2,2 л бензин. Lexus LS 460 2011 года: 4,6 л бензин. Toyota Camry 2014 года: 2,5 л и 3,5 л бензин. Lexus ES 2015 года: 2,5 л и 3,5 л бензин. Honda Accord 2015 года: 2,4 л и 3,5 л бензин. Acura TLX 2016 года: 2,4 л и 3,5 л бензин. Toyota Prius 2015 года: 1,8 л бензин/гибрид. Mazda 3 2019 года: 2,5 л бензин. Subaru Outback 2024 года: 2,5 л и 2,4 л турбо бензин. Toyota Camry 2025 года: 2,5 л бензин/гибрид.

Ранее Новини.LIVE писали о крепких седанах, которые без проблем проездят более 20 лет. Статистические исследования подтверждают, что продолжительность службы машин на дорогах растет благодаря совершенствованию испытанных годами технологий.

Также читайте, какие автомобили с пробегом 300 000 км лучше. Немецкие или японские?