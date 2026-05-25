Рейтинг японських автомобілів з найнадійнішими двигунами

Honda Accord 1990 року. Фото: caranddriver.com

Японська автомобільна індустрія впродовж багатьох десятиліть залишається світовим лідером у сфері створення витривалих силових агрегатів. Багато моторів від відомих брендів здатні демонструвати рекордні показники пробігу, значно перевершуючи стандарти середнього терміну служби. Якісний догляд дозволяє найнадійнішим японським двигунам працювати без збоїв протягом десятиліть.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Honda Accord

Справжнім символом абсолютної довговічності вважається четверте покоління легендарного седана Honda Accord 1990 року випуску. Своєчасне оновлення робочих рідин та спокійний стиль водіння дозволяють окремим екземплярам цієї лінійки залишати далеко позаду позначку в 1 600 000 км пробігу.

Проста та продумана конструкція базового бензинового мотора об'ємом 2,2 л мінімізує технічні ризики та захищає гаманець водія від капітальних витрат.

Lexus LS

Повну безвідмовність у сегменті великих силових установок демонструє флагманський преміальний седан Lexus LS 460 2011 року. Четверта генерація цієї моделі стала важливою віхою, позаяк саме на ній дебютував 4,6-літровий бензиновий двигун V8 сімейства UR. Ця міцна архітектура стала основою для сучасних потужних моторних розробок концерну Toyota.

Зазначена платформа успішно застосовується у виробництві високопродуктивних автомобілів уже близько двох десятиліть поспіль, зберігаючи актуальність. Якщо купувати транспортний засіб з потужним двигуном V8 суто заради довговічності, то мотори серій UZ та UR вважаються найкращим вибором на ринку. Вони забезпечують поєднання високої віддачі з унікальною стійкістю до великих навантажень.

Toyota Camry

У середньому класі легкових автомобілів зразком витривалості є сьома генерація седана Toyota Camry 2014 року. Базовий 4-циліндровий рядний двигун об'ємом 2,5 л утримував статус основної та найнадійнішої платформи бренду майже десять років. Для водіїв, які потребують більшого запасу потужності, виробник пропонував безкомпромісний за надійністю 3,5 л двигун V6, який також встановлювали під капот люксового седана Lexus ES 350.

ТОП-10 японських авто

На основі експертних оцінок та аналізу тривалої експлуатації сформувався повний перелік найкращих японських моделей з найнадійнішими двигунами:

Honda Accord 1990 року: 2,2 л бензин. Lexus LS 460 2011 року: 4,6 л бензин. Toyota Camry 2014 року: 2,5 л і 3,5 л бензин. Lexus ES 2015 року: 2,5 л і 3,5 л бензин. Honda Accord 2015 року: 2,4 л і 3,5 л бензин. Acura TLX 2016 року: 2,4 л і 3,5 л бензин. Toyota Prius 2015 року: 1,8 л бензин/гібрид. Mazda 3 2019 року: 2,5 л бензин. Subaru Outback 2024 року: 2,5 л і 2,4 л турбо бензин. Toyota Camry 2025 року: 2,5 л бензин/гібрид.

