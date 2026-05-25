Міцні седани, які без проблем проїздять понад 20 років

Mazda 3 2025 року. Фото: caranddriver.com

Деякі легкові автомобілі демонструють збільшення середнього терміну експлуатації. Статистичні дослідження підтверджують, що тривалість служби машин на дорогах зростає завдяки вдосконаленню випробуваних роками технологій. Більшість надійних седанів здатні без особливих скарг подолати серйозну позначку в 400 000 км пробігу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Моделі Honda

Седан Honda Civic утримує лідерство за довгостроковою надійністю, що підтверджується низькою кількістю офіційних скарг власників. Попри поодинокі відкликання через елементи кермового механізму чи паливної помпи, модель демонструє високі оцінки якості.

Для водіїв, які шукають більше простору та місткості для сім'ї, оптимальним вибором є більший седан Honda Accord. Цей автомобіль випускається як зі звичайними, так і з гібридними силовими установками. Власники старих генерацій часто звітують про подолання дистанцій, які значно перевищують стандартні експлуатаційні норми. Для шанувальників динамічного водіння бренд також пропонує спортивні модифікації з механічною коробкою передач.

Лінійка Toyota

Традиційним символом безвідмовності в усьому світі залишається седан Toyota Camry. Нове покоління моделі отримало повністю гібридну силову установку, яка демонструє високу паливну економічність на рівні 6,19 л/100 км у змішаному режимі. Варіанти з переднім приводом видають потужність 225 к.с., тоді як повнопривідні модифікації забезпечують віддачу у 232 к.с.

Ще одним витривалим представником японської марки є компактна Toyota Corolla, яка пропонує високий рівень безпеки та низькі витрати на утримання. Гібридна версія хетчбека та седана витрачає всього 4,44 л/100 км у міському циклі та 5,11 л/100 км на заміській трасі. Натомість для любителів неординарного дизайну підійде модель Toyota Crown, яка вирізняється підвищеним кліренсом на рівні кросоверів та оригінальною зовнішністю.

Преміальний сегмент

Бізнес-седан Lexus ES побудований на спільній платформі з Camry, проте пропонує значно якісніші матеріали оздоблення салону та ширшу лінійку двигунів. Автомобіль регулярно очолює рейтинги довговічності преміальних марок, поєднуючи плавність ходу люксового авто з живучістю масового сегмента.

Окремі екземпляри флагманського седана Lexus LS долали рекордні 1 600 000 км пробігу. Сучасні покоління моделі з повним приводом та гібридними моторами повністю зберегли надійність своїх попередників.

Альтернатива Mazda

Конкуренцію лідерам складає стильний японський седан Mazda 3, який отримує високі бали за витривалість від експертів Consumer Reports. За умови дбайливого ставлення та частих поїздок заміськими автомагістралями цей автомобіль легко долає величезні дистанції без капітальних втручань.

Базова версія оснащується атмосферним 2,5-літровим двигуном потужністю 191 к.с., тоді як топові модифікації пропонують турбовану версію цього ж мотора на 250 к.с. Машина приваблює водіїв чудовим балансом між надійністю, керованістю та стильним оформленням інтер'єру.

