Прочные седаны, которые без проблем проездят более 20 лет

Mazda 3 2025 года. Фото: caranddriver.com

Некоторые легковые автомобили демонстрируют увеличение среднего срока эксплуатации. Статистические исследования подтверждают, что продолжительность службы машин на дорогах растет благодаря совершенствованию испытанных годами технологий. Большинство надежных седанов способны без особых жалоб преодолеть серьезную отметку в 400 000 км пробега.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Модели Honda

Седан Honda Civic удерживает лидерство по долгосрочной надежности, что подтверждается низким количеством официальных жалоб владельцев. Несмотря на единичные отзывы из-за элементов рулевого механизма или топливной помпы, модель демонстрирует высокие оценки качества.

Для водителей, которые ищут больше пространства и вместимости для семьи, оптимальным выбором является больший седан Honda Accord. Этот автомобиль выпускается как с обычными, так и с гибридными силовыми установками. Владельцы старых генераций часто отчитываются о преодолении дистанций, которые значительно превышают стандартные эксплуатационные нормы. Для поклонников динамичного вождения бренд также предлагает спортивные модификации с механической коробкой передач.

Линейка Toyota

Традиционным символом безотказности во всем мире остается седан Toyota Camry. Новое поколение модели получило полностью гибридную силовую установку, которая демонстрирует высокую топливную экономичность на уровне 6,19 л/100 км в смешанном режиме. Варианты с передним приводом выдают мощность 225 л.с., тогда как полноприводные модификации обеспечивают отдачу в 232 л.с.

Еще одним выносливым представителем японской марки является компактная Toyota Corolla, которая предлагает высокий уровень безопасности и низкие расходы на содержание. Гибридная версия хэтчбека и седана тратит всего 4,44 л/100 км в городском цикле и 5,11 л/100 км на загородной трассе. Зато для любителей неординарного дизайна подойдет модель Toyota Crown, которая отличается повышенным клиренсом на уровне кроссоверов и оригинальной внешностью.

Премиальный сегмент

Бизнес-седан Lexus ES построен на общей платформе с Camry, однако предлагает значительно более качественные материалы отделки салона и широкую линейку двигателей. Автомобиль регулярно возглавляет рейтинги долговечности премиальных марок, сочетая плавность хода люксового авто с живучестью массового сегмента.

Отдельные экземпляры флагманского седана Lexus LS преодолевали рекордные 1 600 000 км пробега. Современные поколения модели с полным приводом и гибридными моторами полностью сохранили надежность своих предшественников.

Альтернатива Mazda

Конкуренцию лидерам составляет стильный японский седан Mazda 3, который получает высокие баллы за выносливость от экспертов Consumer Reports. При бережном отношении и частых поездках по загородным автомагистралям этот автомобиль легко преодолевает огромные дистанции без капитальных вмешательств.

Базовая версия оснащается атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 191 л.с., тогда как топовые модификации предлагают турбированную версию этого же мотора на 250 л.с. Машина привлекает водителей отличным балансом между надежностью, управляемостью и стильным оформлением интерьера.

