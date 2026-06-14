ТОП-10 найнадійніших авто у 2026 році на думку водіїв

Toyota Camry 2025 року. Фото: netcarshow.com

Надійна машина дозволяє власнику впевнено почуватися під час щоденних поїздок на роботу та тривалих подорожей. Експертні дослідження автомобільних асоціацій виявили десятку моделей, які заслужили максимальну довіру водіїв. Ці транспортні засоби демонструють зразкову довговічність усіх вузлів та стабільно лідирують у незалежних рейтингах якості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Японські лідери

Головним тріумфатором світових опитувань стала компанія Toyota, яка посіла перше місце у свіжому рейтингу надійності Consumer Reports. Легендарний седан Camry визнано найнадійнішим представником середньорозмірного класу за результатами тривалих ресурсних випробувань. Поруч з ним упевнено тримається гібрид Prius, який витрачає всього близько 4,1 л/100 км у змішаному циклі. Не менш високі оцінки отримала перевірена часом Corolla, конструкція якої не зазнала радикальних змін, гарантуючи відсутність неприємних технічних сюрпризів.

Стабільну витривалість демонструють повнопривідні автомобілі Subaru, які посіли другу сходинку у списку загальної надійності брендів. Кросовер Forester виділяється високим рівнем безпеки та наявністю фірмових систем допомоги водієві, а лінійка поповнилася витривалою версією для бездоріжжя. Компактний хетчбек Impreza також увійшов до списку кращих завдяки постійному повному приводу та міцній підвісці, яка чудово витримує складні дорожні умови.

Преміальний комфорт

Третю позицію утримує преміальна марка Lexus. Розкішний кросовер NX пропонує поєднання високого статусу, якісних матеріалів оздоблення та перевірених часом вузлів. Більший за розмірами сімейний кросовер RX хоч і пережив масштабне оновлення дизайну, продовжує демонструвати зразкові показники довговічності електроніки та силових агрегатів.

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На четвертому місці розташувалася компанія Honda. Компактний міський кросовер HR-V є відносно молодою моделлю у лінійці марки, проте він повністю відповідає суворим внутрішнім стандартам довговічності. Водії відзначають безпроблемну роботу двигунів та трансмісій цього автомобіля під час інтенсивної щоденної експлуатації.

Корейські гібриди

Замикають перелік кращих моделей високотехнологічні представники корейського автопрому. Місткий кросовер Kia Sorento Hybrid визнано фахівцями найнадійнішим трирядним сімейним автомобілем на ринку. Модель має відмінну репутацію та демонструє мінімальну кількість звернень до сервісних центрів.

Останнім у списку закріпився економічний седан Hyundai Elantra Hybrid. Цей автомобіль витрачає в близько 4,4 л/100 км під час руху в міському режимі.

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