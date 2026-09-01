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Головна Авто Кросовери та позашляховики, які прослужать понад 20 років

Кросовери та позашляховики, які прослужать понад 20 років

Ua ru
1 вересня 2026 17:40
ТОП-6 довговічних кросоверів та позашляховиків з ресурсом понад 20 років
Lexus GX 2026 року. Фото: caranddriver.com

Купівля великого кросовера вимагає значних фінансових інвестицій. Покупці часто шукають надійні автомобілі з великим ресурсом двигуна та кузова. Експерти аналітичного агентства iSeeCars склали рейтинг моделей, які легко долають позначку в 400 000 км. До списку увійшли японські та американські машини з високими показниками довговічності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Американські велетні

Повнорозмірний позашляховик Chevrolet Tahoe займає сьоме місце серед найдовговічніших SUV ринку. Машина посідає 12 сходинку в загальному рейтингу моделей з ресурсом понад 400 000 км. Великий рамник чудово підходить для перевезення габаритних вантажів та великої родини.

Позашляховик GMC Yukon виступає найдорожчим представником свого класу у добірці. Модель посідає 10 місце серед SUV-довгожителів, а її подовжена версія Yukon XL розмістилася на шостій позиції. Автомобіль пропонує високий рівень комфорту та тишу у салоні під час поїздок.

Японські сімейники

Японський кросовер Honda Pilot посідає восьме місце у рейтингу довговічності завдяки надійній конструкції. Трирядний салон та місткий багажник роблять модель практичним вибором для щоденних сімейних поїздок. В загальному списку автомобіль отримав 13 сходинку.

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Преміальний позашляховик Lexus GX посідає п'яте місце серед найдовговічніших SUV та дев'яте місце в загальному заліку. Покупці отримують високу надійність вузлів у поєднанні з комфортом.

Кросовер Nissan Pathfinder виступає найдешевшим сімейним авто у списку. Модель посідає 13 місце серед довговічних SUV та 24 позицію в загальному рейтингу.

Модель Toyota Highlander займає дев'яту сходинку за надійністю, а її гібридна версія Highlander Hybrid піднялася на третє місце серед SUV. У загальному рейтингу всіх авто гібрид утримує високу п'яту позицію.

Раніше Новини.LIVE писали про ТОП-10 найуспішніших моделей Toyota усіх часів. Деякі моделі компанії не лише розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили весь автомобільний ринок.

Також британський Autocar назвав 10 найкращих універсалів 2026 року. На думку авторів дослідження, такі машини є чудовою альтернативою кросоверам завдяки кращій керованості на дорозі.

рейтинг авто автомобіль Honda Nissan Toyota кросовер Chevrolet Lexus GMC позашляховик
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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