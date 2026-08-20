Autocar назвал 10 лучших универсалов 2026 года

Skoda Superb Estate. Фото: Autocar

Эксперты британского автомобильного издания Autocar назвали лучшие новые пассажирские универсалы. Специалисты тщательно проверили десятки современных моделей, оценивая их вместимость, практичность и комфорт для семьи. По мнению авторов исследования, такие машины являются отличной альтернативой кроссоверам благодаря лучшей управляемости на дороге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг издания Autocar.

Критерии оценки автомобилей

Эксперты издания составили этот список не на основе объемов продаж, а по результатам реальных испытаний. Специалисты проверяли пространство в салоне, объем багажника, комфорт в дальних поездках и работу электронных систем помощи водителю.

Все автомобили обязательно тестировали с полной загрузкой пассажирами и тяжелым багажом.

По итогам этих проверок первое место редакция отдала чешской модели Škoda Superb Estate, которую назвали наиболее универсальным вариантом для повседневной жизни.

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Рейтинг лучших универсалов

Список лучших моделей в 2026 году выглядит следующим образом:

Škoda Superb Estate BMW 3 Series Touring Volkswagen ID 7 Tourer Porsche Taycan Sport Turismo Toyota Corolla Touring Sports Volvo V60 Dacia Jogger Mercedes-Benz E-Class Estate BMW 5 серии Touring Cupra Leon Estate

В этом списке собраны совершенно разные типы автомобилей — от экономичных семейных гибридов до мощных спортивных электрокаров.

Как ранее писали Новини.LIVE, почему Porsche назвала свой культовый спорткар 911. Изначально этот легендарный автомобиль должен был называться Porsche 901, но с этим возникли проблемы.

Также мы писали о ТОП-10 самых успешных моделей Toyota всех времен. Некоторые модели компании не только разошлись миллионными тиражами, но и существенно изменили весь автомобильный рынок, поскольку неоднократно признавались самыми надежными автомобилями.