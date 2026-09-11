Кросовери та позашляховики, які здивували водіїв у 2026 році

Cadillac Escalade IQ 2026 року. Фото: motortrend.com

Автомобільний ринок щороку демонструє нові тенденції та сюрпризи для водіїв. Виробники постійно оновлюють свої моделі, щоб зберегти інтерес покупців. Проте поточний рік приніс дуже несподівані результати у сегменті кросоверів та позашляховиків. Деякі моделі зібрали престижні нагороди, тоді як інші неочікувано втратили популярність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Успіх Cadillac

Електричний флагман Cadillac Escalade IQ здобув вищу оцінку від фахівців галузі та зібрав головні нагороди. Модель отримала титул кращого позашляховика від журналу Nobleman та перемогла у номінації автомобіль року за версією видання MotorTrend. Це один із найдовших автомобілів на ринку з показником кузова 5,70 метра. Салон вміщує сім пасажирів на трьох рядах сидінь, а передню панель займає величезний вигнутий дисплей діагоналлю 55 дюймів. Силова установка видає 750 к.с., розганяє важку машину до 100 км/год за 4,7 секунди та забезпечує запас ходу до 748 км.

Разом з флагманом компанія представила трохи доступніший електричний кросовер Cadillac Vistiq. Ця модель також пропонує три ряди сидінь для великої родини, високий рівень оснащення та практично не має прямих конкурентів у своєму класі. Перехід на електричну тягу дозволив американському бренду суттєво зміцнити свої позиції в преміальному сегменті.

Проблеми Toyota

Популярний кросовер Toyota RAV4 довгий час утримував статус найпопулярнішого пасажирського автомобіля та випереджав у США за продажами навіть пікап Ford F-150. Навіть базова версія моделі пропонує високий рівень оснащення. Кросовер отримав мотор 2,5 л на 236 к.с., систему контролю сліпих зон, адаптивний круїз-контроль та функцію утримання в смузі руху.

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Однак перехід усієї лінійки 2026 року виключно на гібридні мотори створив серйозний дефіцит на ринку. За перші п'ять місяців американці придбали лише 121 605 одиниць, що означає падіння продажів майже на 40% порівняно з минулим роком. Головною причиною такого зниження показників став брак виробничих потужностей на заводах компанії.

Оновлення Subaru

Автомобіль Subaru Outback завжди мав високий попит серед автоаматорів завдяки надійності та видатним можливостям на бездоріжжі. У свіжому випуску модель отримала масштабний редизайн кузова, який викликав палкі суперечки серед шанувальників марки. Автомобіль втратив звичні риси класичного універсала та перетворився на повноцінний кросовер.

Базова версія 2026 року отримала 2,5-літровий опозитний мотор потужністю 180 к.с. з крутним моментом 241 Нм. Вже у початковій комплектації покупець отримує фірмовий постійний повний привід, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та електропривід дверей багажника.

Раніше Новини.LIVE писали, що означають назви кросоверів та позашляховиків Toyota. Знання цих розшифровок допомагає краще зрозуміти концепцію, яку інженери закладали в кожну модель.

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