Від RAV4 до Sequoia: як Toyota дала назви своїм кросоверам та позашляховикам

Toyota Venza 2021 року. Фото: netcarshow.com

Назви популярних позашляховиків та кросоверів Toyota відображають призначення автомобіля, його характер або географічні асоціації. Більшість імен є комбінаціями англійських слів або абревіатурами. Знання цих розшифровок допомагає краще зрозуміти концепцію, яку інженери закладали в кожну модель.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Компактні кросовери

Популярний RAV4 розшифровується як Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive. Це означає "автомобіль для активного відпочинку з повним приводом".

Модель C-HR має два варіанти трактування: Compact High Rider ("компактний високий вершник") або Cross Hatch Run-About ("крос-хетчбек для щоденних поїздок").

Ім'я Yaris Cross походить від імені грецької богині краси та грації Харіс, де першу літеру змінили на німецьке слівце "Ja". Приставка Cross вказує на кросоверне виконання моделі.

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Сімейні SUV

Модель Highlander перекладається як "Горянин" і викликає асоціації з витривалістю Шотландського високогір'я. Аналог цієї машини для ринків Японії та Австралії називається Kluger, що походить від німецького слова "мудрий".

Кросовер Venza отримав штучно створене ім'я, яке об'єднує слова Venture ("пригода") та Monza (італійське місто зі знаменитим автодромом). А назва позашляховика Sequoia уособлює велетенські розміри та силу північноамериканського дерева.

Рамні всюдиходи

Легендарне ім'я Land Cruiser перекладається як "Сухопутний крейсер". Приставка Prado з іспанської означає "ранчо" або "луг", натякаючи на відпочинок за містом.

Модель 4Runner поєднує позначення повного приводу та термін prerunner, який означає машини для розвідки перегонових трас бездоріжжям.

Назва пікапа Hilux утворена від слів High та Luxury. Наприкінці 1960-х років це підкреслювало високий рівень комфорту порівняно з вантажівками.

Позашляховик FJ Cruiser відсилає до історичних індексів: літера F означає серію двигунів, J розшифровується як Jeep, а Cruiser вказує на приналежність до родини Land Cruiser.

Раніше Новини.LIVE писали, як Toyota RAV4 2006 року осоромив Porsche та BMW. Цей звичайний сімейний кросовер демонстрував дивовижні динамічні характеристики, залишаючи позаду значно дорожчих преміальних конкурентів.

Також читайте, які кросовери найдешевші в обслуговуванні. Аналіз фахівців німецького автомобільного клубу ADAC.