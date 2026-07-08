Які кросовери найдешевші в утриманні: рейтинг ADAC

Кросовер Dacia Bigster 2025 року. Фото: netcarshow.com

Німецькі фахівці з автомобільного клубу ADAC провели масштабне дослідження вартості володіння сучасними кросоверами. Експерти прорахували всі фінансові складники, з якими стикаються покупці нових машин. Розрахунок базується на умові використання автомобіля протягом 5 років з загальним пробігом 75 000 км. Під час аналізу враховували початкову ціну, втрату ринкової вартості, витрати на пальне або електрику, страхування та регулярний сервіс.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Маленькі кросовери

У категорії найменших моделей лідером за мінімальним навантаженням на бюджет став румунський електромобіль. Експерти зазначають, що в цьому класі витрати на один кілометр пробігу є найнижчими серед усіх учасників. Загалом у рейтингу масових міських машин змішалися як суто електричні варіанти, так і класичні бензинові версії.

Dacia Spring Electric 45 Essential Toyota Aygo X 1.0 Play Citroen C3 Turbo 100 You Hyundai Inster (42 кВт-год) Select Seat Arona 1.0 TSI Reference Volkswagen Taigo 1.0 TSI OPF Volkswagen T-Cross 1.0 TSI OPF Skoda Kamiq 1.0 TSI Essence Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Select

Міський сегмент

Серед більших міських кросоверів першу сходинку знову впевнено утримує бренд Dacia завдяки заводській газовій установці. Використання зрідженого газу дозволяє власникам суттєво зменшити щомісячні витрати на заправку. Наступні позиції зайняли переважно європейські та корейські бензинові турбоверсії та класичні гібриди.

Dacia Duster Eco-G 100 Essential (з заводським ГБО) Volkswagen T-Roc 1.0 TSI OPF Seat Ateca 1.0 TSI Reference Opel Frontera 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT Kia XCeed 1.0 T-GDI Vision Hyundai Kona 1.0 T-GDI Select Citroen C4 PureTech 130 Plus EAT8 Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Techno Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Prime-Line Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Edition 7 DCT6

Середній клас

У середньому сегменті SUV перше місце знову дісталося румунській марці з новою м'яко-гібридною моделлю. Тут висока початкова вартість покупки електромобілів чи повноцінних гібридів компенсується низькими витратами на експлуатацію. Китайські бренди, попри низьку ціну в автосалонах, не змогли очолити топ через швидку втрату вартості з роками.

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Dacia Bigster mild hybrid 140 Essential Toyota RAV4 2.5 Hybrid Opel Grandland 1.2 DI Turbo Hybrid Edition eDCT Skoda Enyaq 60 Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Techno Volkswagen ID.4 Pure Toyota bZ4X Comfort Hyundai IONIQ 5 (63 кВт·год) 2WD Peugeot 5008 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 Volkswagen ID.5 Pure

Преміальний сектор

У найдорожчому сегменті першу позицію виборов великий корейський електромобіль, який обійшов японських та німецьких опонентів. Цей клас майже повністю окупували електричні та плагін-гібридні силові установки, які вигідніші у щоденному використанні. Традиційні дизелі великого об'єму опинилися в кінці першої десятки через витрати на сервіс.

Kia EV9 Air (76,1 кВт-год) Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD Audi Q6 e-tron Polestar 4 Long Range Single Motor Mercedes-Benz EQE SUV 300 Electric Art Advanced Volvo XC90 Plug-in Hybrid T8 Core AWD VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Tiptronic BMW iX xDrive45 Mercedes-Benz GLE 350 Advanced 4MATIC 9G-TRONIC Polestar 3 Long Range Dual Motor

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