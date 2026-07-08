Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які кросовери найдешевші в обслуговуванні: аналіз ADAC

Які кросовери найдешевші в обслуговуванні: аналіз ADAC

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 10:50
Які кросовери найдешевші в утриманні: рейтинг ADAC
Кросовер Dacia Bigster 2025 року. Фото: netcarshow.com

Німецькі фахівці з автомобільного клубу ADAC провели масштабне дослідження вартості володіння сучасними кросоверами. Експерти прорахували всі фінансові складники, з якими стикаються покупці нових машин. Розрахунок базується на умові використання автомобіля протягом 5 років з загальним пробігом 75 000 км. Під час аналізу враховували початкову ціну, втрату ринкової вартості, витрати на пальне або електрику, страхування та регулярний сервіс.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Маленькі кросовери

У категорії найменших моделей лідером за мінімальним навантаженням на бюджет став румунський електромобіль. Експерти зазначають, що в цьому класі витрати на один кілометр пробігу є найнижчими серед усіх учасників. Загалом у рейтингу масових міських машин змішалися як суто електричні варіанти, так і класичні бензинові версії.

  1. Dacia Spring Electric 45 Essential
  2. Toyota Aygo X 1.0 Play
  3. Citroen C3 Turbo 100 You
  4. Hyundai Inster (42 кВт-год) Select
  5. Seat Arona 1.0 TSI Reference
  6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI OPF
  7. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI OPF
  8. Skoda Kamiq 1.0 TSI Essence
  9. Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7
  10. Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Select

Міський сегмент

Серед більших міських кросоверів першу сходинку знову впевнено утримує бренд Dacia завдяки заводській газовій установці. Використання зрідженого газу дозволяє власникам суттєво зменшити щомісячні витрати на заправку. Наступні позиції зайняли переважно європейські та корейські бензинові турбоверсії та класичні гібриди.

  1. Dacia Duster Eco-G 100 Essential (з заводським ГБО)
  2. Volkswagen T-Roc 1.0 TSI OPF
  3. Seat Ateca 1.0 TSI Reference
  4. Opel Frontera 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT
  5. Kia XCeed 1.0 T-GDI Vision
  6. Hyundai Kona 1.0 T-GDI Select  
  7. Citroen C4 PureTech 130 Plus EAT8  
  8. Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Techno  
  9. Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Prime-Line  
  10. Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Edition 7 DCT6

Середній клас

У середньому сегменті SUV перше місце знову дісталося румунській марці з новою м'яко-гібридною моделлю. Тут висока початкова вартість покупки електромобілів чи повноцінних гібридів компенсується низькими витратами на експлуатацію. Китайські бренди, попри низьку ціну в автосалонах, не змогли очолити топ через швидку втрату вартості з роками.

Читайте також:
  1. Dacia Bigster mild hybrid 140 Essential
  2. Toyota RAV4 2.5 Hybrid
  3. Opel Grandland 1.2 DI Turbo Hybrid Edition eDCT
  4. Skoda Enyaq 60
  5. Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Techno
  6. Volkswagen ID.4 Pure
  7. Toyota bZ4X Comfort
  8. Hyundai IONIQ 5 (63 кВт·год) 2WD
  9. Peugeot 5008 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7
  10. Volkswagen ID.5 Pure

Преміальний сектор

У найдорожчому сегменті першу позицію виборов великий корейський електромобіль, який обійшов японських та німецьких опонентів. Цей клас майже повністю окупували електричні та плагін-гібридні силові установки, які вигідніші у щоденному використанні. Традиційні дизелі великого об'єму опинилися в кінці першої десятки через витрати на сервіс.

  1. Kia EV9 Air (76,1 кВт-год)
  2. Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD
  3. Audi Q6 e-tron
  4. Polestar 4 Long Range Single Motor
  5. Mercedes-Benz EQE SUV 300 Electric Art Advanced  
  6. Volvo XC90 Plug-in Hybrid T8 Core AWD  
  7. VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Tiptronic  
  8. BMW iX xDrive45  
  9. Mercedes-Benz GLE 350 Advanced 4MATIC 9G-TRONIC  
  10. Polestar 3 Long Range Dual Motor

Раніше Новини.LIVE писали, які моделі Toyota найдорожчі в обслуговуванні. Навіть гібридні автомобілі, які з часом потребують заміни акумулятора, дешевше утримувати, ніж ці дві автівки.

Також читайте, які запчастини непомітно руйнують автомобіль. Частина деталей зношується настільки плавно, що водій звикає до змін, ігноруючи реальне погіршення характеристик транспортного засобу.

авто електрокари автомобіль Volkswagen електромобіль гібрид Audi Toyota Dacia Mazda Kia Citroën Opel ГБО Seat
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації