Названий найнадійніший гібридний кросовер з пробігом

Toyota Highlander Hybrid 2024 року. Фото: dubicars.com

Сегмент гібридних кросоверів пропонує покупцям великий вибір моделей для щоденних поїздок та далеких подорожей. Автомобільні експерти та рейтинги надійності регулярно визначають лідерів серед японських виробників. Кросовер Toyota Highlander Hybrid 2024 року посів перше місце за рівнем довговічності та безпеки. Модель поєднує низьку витрату пального, високий рівень комфорту та перевірені часом технічні рішення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Технічні характеристики

Силова установка автомобіля складається з 2,5-літрового бензинового 4-циліндрового мотора та електродвигуна. Загальна потужність системи досягає 265 к.с. при крутному моменті 420 Нм. Тяга передається на всі чотири колеса через безступеневу електромеханічну трансмісію ECVT та систему повного приводу AWD. Кросовер розганяється до 100 км/год за 7,2 секунди, а маса причепа може досягати 1587 кг.

Гібридна система демонструє середню витрату пального близько 6,5 л/100 км у змішаному циклі.

Завдяки високим стандартам виробництва та якісним компонентам модель отримала оцінку 9,2 з 10 за показниками надійності від аналітичного агентства iSeeCars.

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Особливості комплектацій

Базова версія LE пропонує 18-дюймові диски,8-місний салон із суцільним диваном на другому ряду та сучасну мультимедіа. Версія XLE додає підігрів передніх сидінь, люк та можливість встановлення окремих капітанських крісел для другого ряду.

Спеціальні модифікації LE Nightshade та XLE Nightshade вирізняються стильною чорною обробкою кузовних елементів та оригінальними колісними дисками.

Топові версії Limited та Platinum орієнтовані на максимальний комфорт пасажирів. Вони пропонують перфоровану шкіряну оббивку сидінь, преміальну аудіосистему JBL, панорамний дах та проєкційний дисплей.

На вторинному ринку цей кросовер зберігає високу ліквідність та повільно втрачає в ціні.

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