Нове авто чи вживане: реальні витрати на утримання в Україні

Автомобілі з пробігом. Фото: consumerreports.org

Більшість водіїв під час купівлі машини орієнтуються виключно на початкову суму в оголошенні або цінник в автосалоні. Проте справжні фінансові витрати розкриваються протягом кількох років щоденної експлуатації. Аналізуючи нові та вживані автомобілі, експерти вираховують сукупну вартість володіння за п'ятирічний період. Для детального розрахунку порівняли новий бензиновий кросовер Renault Duster за 1 000 000 грн і 6-річний дизельний хетчбек Volkswagen Golf VII за 600 000 грн.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Втрата ціни

Найбільшою статтею прихованих збитків для нового Renault Duster виступає амортизація. За п'ять років кросовер втрачає близько 40% від початкової ціни, що виливається у 400 000 грн здешевлення (близько 80 000 грн на рік). Перший власник фактично оплачує найвищий відсоток падіння ринкової вартості машини.

Вживаний Volkswagen Golf купують уже після основного знецінення. За наступні п'ять років експлуатації його ціна впаде ще приблизно на третину від суми купівлі, тобто на 200 000 грн (по 40 000 грн щороку). Таким чином, за статтею амортизації вживаний варіант виявився суттєво економнішим.

Паливний апетит

За п'ять років поїздок заправка залишається найвагомішим регулярним платежем. Бензиновий Renault Duster з середньою витратою 6,5 л/100 км за річного пробігу 10 000 км вимагає 289 055 грн за весь період (578 110 грн при пробігу 20 000 км/рік).

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Дизельний Volkswagen Golf споживає близько 4,6 л/100 км з урахуванням зносу агрегатів. Це вимагатиме 226 619 грн за п'ять років при пробігу 10 000 км/рік (453 238 грн при 20 000 км/рік). Економічний дизельний мотор економить власнику від 62 400 до 124 872 грн залежно від інтенсивності поїздок.

Обслуговування та ремонт

Планові заїзди на офіційний сервіс для нового Renault Duster коштуватимуть 46 000 грн за п'ять років (при 10 000 км/рік) або 95 000 грн (при 20 000 км/рік). Обслуговування Volkswagen Golf на якісному сторонньому СТО обійдеться дешевше: 34 000 грн або 70 000 грн відповідно.

Проте для вживаного авто обов'язково слід закладати ремонтний резерв на заміну амортизаторів, деталей підвіски, акумулятора, елементів гальм чи обслуговування турбіни. Цей резерв складає близько 20 000 грн на рік (100 000 грн за п'ять років при малих пробігах або 200 000 грн при великих).

Підсумковий розрахунок

Супутні витрати на обох учасників включають 10 000 грн на автоцивілку та 60 000 грн на паркування за п'ять років. Купівля зимових шин і сезонний шиномонтаж обійдуться власнику Renault Duster у 40 000 грн (20 000 грн комплект та 20 000 грн сервіс), а для Volkswagen Golf — у 28 000 грн (16 000 грн комплект та 12 000 грн сервіс).

Загальні витрати за п'ять років при пробігу 10 000 км на рік складають 845 055 грн для нового Renault Duster (16,9 грн за 1 км) проти 658 619 грн у вживаного Volkswagen Golf (13,2 грн за 1 км).

При пробігу 20 000 км на рік утримання кросовера Renault коштуватиме 1 183 110 грн (11,8 грн за 1 км), а хетчбека Volkswagen — 1 021 238 грн (10,2 грн за 1 км).

Отже, вживане авто дає змогу суттєво заощадити кошти, проте власник нової машини сплачує більшу суму за прогнозованість витрат і відсутність раптових ремонтів.

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