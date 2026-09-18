Toyota Corolla: що потрібно знати перед купівлею нової або вживаної

Седан Toyota Corolla 2022 року. Фото: netcarshow.com

Планування купівлі сімейного седана завжди зводиться до пошуку балансу між надійністю та практичністю. Компактний Toyota Corolla залишається бестселером світового автопрому протягом багатьох десятиліть. За цей час виробник продав понад 50 000 000 екземплярів, що доводить високу довіру покупців. Правильний вибір нової чи вживаної машини гарантує безпроблемну експлуатацію протягом багатьох років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Історія успіху

Японський бренд випустив першу модель у 1966 році як більш комфортного наступника аскетичного автомобіля Toyota Publica. Модель швидко завоювала світову популярність завдяки простоті конструкції, високій економічності та збалансованому дизайну. Саме цей седан першим в автоіндустрії отримав білі ліхтарі заднього ходу, які покращили огляд у темряві та попереджали інших водіїв про маневр.

Справжній вибух попиту відбувся під час паливної кризи 1973 року, коли економічна японська машина змусила американських автовиробників терміново переглядати власні підходи до конструювання.

Сучасні версії продовжують утримувати перші сходинки світових продажів, успішно конкуруючи з популярними кросоверами Honda CR-V та електромобілями Tesla Model Y. Бензинові версії легко демонструють міську витрату пального на рівні близько 7,8 л/100 км, а нові гібридні модифікації дозволяють ще рідше відвідувати заправні станції.

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Водночас модель має насичену спортивну історію: підготовлені версії здобували перемоги в чемпіонаті Stock Car Brasil та серії Formula Drift під егідою NASCAR.

Надійність та сервіс

Проста та перевірена конструкція вузлів робить утримання цієї моделі одним з найдешевших у своєму класі. Регулярна заміна моторної оливи, фільтрів та перевірка гальмівної системи кожні 8000 км забезпечують стабільну роботу авто. Детальнішу діагностику вихлопної системи, деталей кермового управління та систем охолодження фахівці рекомендують проводити кожні 24 000 км.

За умови вчасного обслуговування та спокійного стилю їзди мотор і трансмісія легко долають від 320 000 км до 480 000 км без серйозних ремонтів.

На вторинному ринку екземпляри з пробігом близько 160 000 км часто перебувають лише посередині свого реального ресурсу. Високі рейтинги безпеки NHTSA та наявність сучасних систем електронного помічника роблять це авто чудовим вибором.

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